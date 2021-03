Ab dem 1. April erwarten euch im Loot-Shooter Outriders spannende Kämpfe auf dem Planeten Enoch. Jetzt steht fest, wann es genau los geht und die Entwickler haben sogar ein wenig über den ersten Patch gesprochen.

Bald wird die Loot-Jagd in Outriders eröffnet

Wann genau startet der Shooter? Euer Abenteuer beginnt auf dem PC am 1. April ab 18 Uhr über Steam und im Epic Games Store. Damit müsst ihr etwas länger warten, als Konsolenbesitzer.

Denn auf der PS4/PS5 und auch auf der Xbox One sowie der Xbox Series X/S geht es an diesem Tag bereits um 0 Uhr los.

Wie sieht es mit dem Preload aus? Derzeit ist noch nicht bekannt, ob es auf dem PC über Steam einen Preload gibt. Die Entwickler gaben aber an, dass sie gerade ihre Möglichkeiten überprüfen und es in der kommenden Woche eine Ankündigung gibt. Die Version im Epic Games Store bietet aktuell keine Preload-Funktion (via Reddit).

Der Preload auf PlayStation müsste am 29. März um 0 Uhr beginnen. Auf der Xbox One könnt ihr euch den Loot-Shooter schon jetzt vorab herunterladen.

Und wenn es nach der Meinung unseres Redakteurs Peter geht, solltet ihr das auch. Denn er findet, Outriders darf man nicht verpassen:

55 27 Mehr zum Thema Wenn ihr Outriders ignoriert, entgeht euch etwas ganz Besonderes!

Was steckt im Day-1-Patch? Es soll definitiv zum Launch von Outriders einen Patch geben. Unklar ist jedoch, ob dieser separat heruntergeladen werden muss oder ob er zusammen mit dem eigentlichen Spiel geladen wird. Der Patch soll folgende Inhalte bieten:

Performance-Optimierungen: Die Entwickler nahmen sich des Feedbacks der Spieler aus der Demo an

Bugfixes, beispielsweise bei den legendären Waffen-Mods

Verbesserte Kameraführung, vor allem bei den Zwischensequenzen und Dialogen

Ihr könnt bei den Cutscenes auf PC zwischen 30, 60, 90 und 120 FPS wählen

Das kritisierte Cover-System wird verbessert

Crossplay ist automatisch eingeschaltet

Das Balancing erfährt eine Anpassung

Items im Inventar lassen sich schnell nach Seltenheit markieren und gruppieren

DirectX12 wird zum Standard-Renderer

Wie geht es nach dem Launch weiter? Schon jetzt planen die Entwickler weitere Updates, welche unter anderem erneute Performance-Verbesserungen im Koop-Spiel und Optimierungen bei den Ladezeiten vornehmen. Crossplay-Freundeslisten sind ebenfalls geplant, genau wie weitere Bugfixes, die auf dem Feedback der Spieler basieren.