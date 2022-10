Overwatch 2: Verbindungsprobleme, Warteschlange - Aktueller Stand bei den Servern

Dass ein großer Multiplayer-Titel zum Start mit langen Wartezeiten und Verbindungsproblemen aufwartet, dürfte wirklich niemanden mehr überraschen. Der extrem hohe Andrang von neugierigen Spielern zwingt die Server fast zwangsläufig in die Knie. Doch bei Overwatch 2 kommt aktuell auch noch eine massive DDoS-Attacke hinzu, wie die Entwickler angeben.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden, wie sich die Situation entwickelt und geben Bescheid, sobald Licht am Ende der Warteschlange zu sehen ist.

Overwatch 2: Aktuelle Server-Situation

Wartezeit: Wir haben in den Morgenstunden des 5. Oktober gar keine Warteschlange, zumindest in der europäischen Server-Region. In der Release-Nacht sah es bei uns dagegen noch so aus:

Verbindungsprobleme und Abstürze: Zahlreiche Spieler klagen über Verbindungsabbrüche oder Spielabstürze, wenn sie sich durch die Warteschlange gekämpft haben. Gegen die Fehlermeldungen »Connection lost« oder »Server Error« könnt ihr selbst derzeit nichts tun außer abwarten: Der Hauptgrund dafür soll laut Blizzard-Präsident Mike Ybarra eine DDoS-Attacke auf Overwatch 2 sein.

Die Entwickler-Teams arbeite derzeit fieberhaft daran, das Problem in den Griff zu bekommen, schreibt er auf Twitter:

Der Game Director von Overwatch 2, Aaron Keller, gibt an, dass man allmählich Fortschritte im Kampf gegen die Angreifer erziele. Man arbeite die Nacht durch, um die Lage unter Kontrolle zu bringen:

Bugs: Im GameStar-Forum berichten einige von euch, dass bestimmte Helden in Overwatch 2 nicht freigeschaltet sind, obwohl ihr sie in Overwatch besitzt. Auch unser freier Autor Mathias Diedrich ist davon betroffen. Wir vermuten einen Zusammenhang mit den aktuellen Server-Problemen und geben Bescheid, sobald Blizzard sich zu diesem Fehler äußert. Kauft also nicht sofort den Battle Pass, wenn ihr die Inhalte schon im Vorgänger freigeschaltet hattet.

Wer für die DDoS-Attacke verantwortlich ist, ist derzeit offenbar nicht bekannt. Zumindest gibt es dazu keinerlei Angaben.

Overwatch 2 ist unter Fans nicht unumstritten, zumal das erste Overwatch zum Release des neuen Shooters abgeschaltet wurde. Wir haben den Helden-Shooter bereits ausgiebig gespielt und verraten euch, was wir von der Nicht-Wirklich-Fortsetzung halten:

Erlebt ihr derzeit auch Verbindungsprobleme bei Overwatch 2? Habt ihr schon geschafft, mal ins Spiel zu kommen - und wenn ja, lief die Verbindung stabil? Schreibt es gerne in die Kommentare.