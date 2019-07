Pacific Rim kommt als Anime-Serie 2020 auf Netflix

Netflix hat für die nächsten Jahre eine Reihe neuer Anime-Serie angekündigt. Dazu gehört auch eine Produktion zu Guillermo del Toros (Hellboy) Monster-Mech-Schlacht Pacific Rim (2013). Nach dem wenig erfolgreichem Film-Sequel Pacific Rim: Uprising (2018) - diesmal ohne del Toro - soll es nun als Anime auf dem Streaming-Dienst weitergehen.

Inzwischen gibt es ein kurzes Update zur Pacific Rim Anime-Serie. Demnach arbeitet Netflix an gleich 2 Staffeln und plant, die erste im Jahr 2020 an den Start zu bringen. Umgesetzt wird die Produktion von Craig Kyle (Thor 3) und Greg Johnson (X-Men: Evolution) des US-Filmstudios Legendary in Partnerschaft mit dem japanischen Studio Polygon Pictures.

Erste Story-Details zur Anime-Serie

Zur Handlung ist bereits soviel bekannt: Demnach folgt die Geschichte zwei grundverschiedenen Geschwistern, die auf der Suche nach ihren Eltern einen zurückgelassenen gigantischen Roboter aus dem Jäger-Programm finden und versuchen, ihn gemeinsam zu steuern. Sicherlich werden sie ihn auch im Kampf gegen die außerirdischen Kaiju einsetzen. Mehr wird dazu aber noch nicht verraten.

Ob die Anime-Serie nach dem ersten Pacific Rim-Film spielt, oder vielleicht doch nach dem zweiten Film, konnte noch nicht bestätigt werden. Regisseur del Toro hatte ursprünglich eigene Pläne für eine animierte TV-Serie, die zwischen beiden Filmen spielen sollte - damals wollte er noch selbst das Film-Sequel umsetzen, doch daraus wurde nichts.