Rechtsstreit mit Pokémon: Palworld muss eine weitere Mechanik aus dem Spiel streichen

Palworld schießt wortwörtlich den Vogel ab. Im japanischen Monstersammel-Spiel könnt ihr ab sofort nicht mehr auf euren Pals durch die Lüfte gleiten. Grund ist ein Rechtsstreit mit der Pokémon-Dachfirma.

Dass das Survival-Crafting-Spiel Palworld wesentliche Parallelen zur bekannten Pokémon-Reihe aufweist, war bereits von der ersten Ankündigung des Titels an klar. In beiden Spielen erkundet ihr offene Spielwelten, fangt süße Monster, könnt diese weiterentwickeln und in Kämpfen gegeneinander antreten lassen.

So war es dann auch wenig überraschend, dass die Pokémon Company, die Mutterfirma hinter Pikachu und Co., im September 2024 entschied, das Palworld-Studio Pocketpair wegen angeblicher Patent-Verletzungen zu verklagen. Worum es in dem angestrengten Gerichtsverfahren im Detail geht, könnt ihr im nachfolgend verlinkten Artikel nachlesen:

Das laufende Verfahren hat nun bereits zum zweiten Mal direkte Auswirkungen auf das Gameplay von Palworld. Denn um einige der juristischen Kernargumente der Pokémon Company zu entkräften, haben die Palworld-Macher nun ein weiteres Element in ihrem Spiel überarbeitet.

Nachdem im Dezember bereits das Beschwören von Pals mittels eines Wurfs von Pal-Sphären, beziehungsweise Pokébällen entfernt wurde, sind mit dem neuen Patch v0.5.5 die gleitenden Pals Geschichte. Bisher war es möglich, sich in Palworld mithilfe einiger Pals gleitend (also ohne Höhengewinn) in der Luft fortzubewegen.

Ab sofort müsst ihr zum Gleiten einen entsprechenden Gleiter in eurem Inventar mitführen. Auf bestimmten Pals zu fliegen, bleibt aber wohl weiterhin möglich.

Jeder hier war enttäuscht

Auf Twitter teilten die Palworld-Entwickler eine längere Stellungnahme, in dem sie sich bei den Spielern für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen und ein Update zum laufenden Gerichtsverfahren geben:

Wir möchten unseren aufrichtigen Dank und unsere Wertschätzung für die anhaltende Unterstützung unserer Fans in den letzten Monaten zum Ausdruck bringen. [...] Derzeit sind wir in ein langwieriges Gerichtsverfahren wegen angeblicher Patentverletzungen verwickelt. Wir bestreiten diese Ansprüche weiterhin, [...] mussten jedoch gewisse Kompromisse eingehen, um eine Unterbrechung der Entwicklung und des Vertriebs von Palworld zu vermeiden. Darüber hinaus müssen wir unseren Spielern leider mitteilen, dass wir mit der Einführung von Patch v0.5.5 einen weiteren Kompromiss eingehen müssen: Ab sofort wird das Gleiten mit einem Gleiter und nicht mehr mithilfe Pals durchgeführt. Pals im Team des Spielers werden weiterhin passive Buffs für das Gleiten gewähren, aber die Spieler müssen nun einen Gleiter in ihrem Inventar haben, um gleiten zu können. Wir verstehen, dass dies für viele Spieler enttäuschend sein wird, ebenso wie für uns, aber wir hoffen, dass unsere Fans verstehen, dass diese Änderungen notwendig sind, um weitere Störungen in der Entwicklung von Palworld zu vermeiden. Wir werden uns weiterhin für die Entwicklung von Palworld einsetzen und unseren Fans aufregende neue Inhalte zur Verfügung stellen. – Pocketpair

Mit den Änderungen will das japanische Studio vermutlich rechtlichen Mitteln wie einer einstweiligen Verfügung zum Vertriebsstopp von Palworld zuvorkommen. Entfernt man die umstrittenen Elemente vorerst aus dem Spiel, wird der Gegenstand des Gerichtsverfahrens nämlich hinfällig.