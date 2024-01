Palworld: Achtung, ein absurder Bug kann eure Gegner zum Mond schießen

Der arme Pal fühlt sich im Weltraum wohl kaum wohl.

Der Überraschungserfolg Palworld befindet sich aktuell im Early Access, weshalb immer wieder Bugs und andere Fehler auftauchen können. Während solche Probleme meist eher ärgerlich für Spielerinnen und Spieler sind, sorgt gerade ein Physik-Bug für Begeisterung in der Community.

Mossanda hebt ab

Der einem Panda ähnelnde Pal Mossanda ist besonders für seine Stärke bekannt. Auf seinem Rücken kann er nicht nur euch, sondern auch zwei riesige Granatwerfer tragen. Fliegen kann das riesige Wesen allerdings nicht - zumindest normalerweise. Auf Reddit zeigt ein Spieler, wie sich ein Mossanda durch einen Bug unerwartet Richtung Weltraum verabschiedet:

Falls ihr euch fragt, was es mit dem zweiten Teil des Videos auf sich hat: Es handelt sich um ein beliebtes Meme-Format, bei dem Figuren zu dem Lied Shooting Stars durch verschiedene Szenen fliegen.

Die Community freut sich jedenfalls sowohl über das Meme, als auch den Bug. Kino Grimm schreibt etwa:

Die Physik in diesem Spiel sorgt manchmal für großartige Momente.

Und Treylyrien wünscht sich auch einen Höhenflug für das inzwischen über 4.000 Mal upgevoteten Video:

Oh man, dieser Post muss bis an die Spitze! Zum Mond! Und darüber hinaus!

Wie der Bug genau zustandekommt, lässt sich nicht erklären. Offenbar wurde er durch den Angriff eines anderen Pals ausgelöst, ähnliche Fehler kommen wohl aber auch unabhängig von Pals vor.

Falls ihr etwa selbst mal in Palworld zum Mond fliegen wollt, könnt ihr euch etwa an einen schwebenden Pal Ball hängen, den ihr auf einen Pal geworfen habt. Ist die Kreatur fertig gefangen, wird eure Spielfigur in die Luft katapultiert.

Physik-Bugs sorgen immer wieder für Lacher in Spielen - das Paradebeispiel hierfür dürfte zweifelsohne Skyrim sein. Werdet ihr hier von der Keule eines Riesen getroffen, kann es ebenfalls passieren, dass euer Charakter wortwörtlich den Abflug.

Welchen verrückten Bugs seid ihr begegnet, die für euch eher lustig als nervig waren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!