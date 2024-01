Palworld: Spieler findet gigantisches Ei und jetzt rätselt die Community, was drin ist

Pal-Eier könnt ihr immer wieder zufällig in der Welt finden, die meisten sind aber eher kleiner wie dieses.

Seltene und besonders starke Monster einzufangen, ist in Palworld selten einfach. Denn freiwillig wandern die Tierchen schließlich nicht in eure Pal-Kapsel, stattdessen müsst ihr sie erst ordentlich verdreschen. Anders sieht es aus, wenn ihr ein Ei findet: Das könnt ihr einfach so mitnehmen, und in eurer Basis ausbrüten. Ein besonders prächtiges Pal-Ei sorgt jetzt auf Reddit für Aufsehen.

Warum ist das so verdammt groß?

Der Spieler Isoflan entdeckte das gigantische Ei bei einem Ausflug in ein Vulkan-Gebiet. Das schwarz-rosa gestreifte Ungetüm überragt seinen Charakter deutlich und ist als riesiges Drachenei gekennzeichnet:

Andere Palworld-Fans sind beeindruckt von dem Fund. So schreibt etwa Nox_Echo:

Die riesigen Eier, die ich bisher gefunden habe, waren nicht so groß ...

Wie auch ein weiterer Kommentar bestätigt, variieren Eier mit derselben Seltenheit und Beschreibung offenbar in der Größe. Das Exemplar von Isoflan gehört offenbar zu den größten, und ließe sich - wären wir nicht in einer Spielwelt - wohl kaum ohne Weiteres transportieren. So merkt Olivitess scherzhaft an:

Du wirst eine größere Tasche dafür brauchen.

Was wird hier ausgebrütet?

Aber lohnt es sich überhaupt, das Riesen-Ei nach Hause zu rollen? Die wohl drängendste Frage ist schließlich: Was steckt überhaupt da drin? Während Capriking vermutet, dass hier wahrscheinlich Godzilla ausgebrütet wird, hat Merquise 813 eine realistischere Vermutung:

Sieht aus, als wärst du im Vulkan-Gebiet. Das ist wahrscheinlich ein Jormuntide Ignis.

Bei diesem Pal handelt es sich um einen großen Feuerdrachen mit schlangenartigem Körper, der auch als Reittier eingesetzt werden kann. Ob Isoflan das Ei bereits ausgebrütet hat, und es sich wirklich um den besagten Pal handelt, verrät er auf Reddit allerdings bisher nicht.

Ein Jormuntide macht sich zwar in eurer Basis nicht schlecht, ein besonders effizienter Arbeiter ist aber auch der Pal Anubis. Der lässt sich eigentlich erst ab Level 47 fangen, doch mit einem Trick bekommt ihr ihn schon viel früher. In unserem oben verlinkten Guide lest ihr alles dazu, was ihr wissen müsst.

Was ist bisher euer liebster Pal? Und habt ihr ihn auch aus einem Ei bekommen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!