Palworld: Patch soll sich schon bald um ein Problem kümmern, das in Zukunft eskalieren könnte

Manche Spieler verschaffen sich mit unfairen Mitteln einen Vorteil, um an solche zuckersüßen Pals zu kommen.

Palworld ist erst vor wenigen Tagen erschienen, aber schon jetzt laufen einige Cheater auf den offiziellen Servern herum. Wenn das nicht recht bald besser wird, könnten die diesjährigen Pläne für das Spiel darunter leiden. Die Entwickler des Steam-Phänomens melden sich jetzt zu Wort.

Auf X (ehemals Twitter) melden sich die Macher und bestätigen die gesichteten Cheater auf den offiziellen Servern von Palworld. Wir werden einen Patch aufspielen, sobald er fertig ist. Aber es ist derzeit noch schwierig, das Cheaten sofort komplett zu verhindern.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Link zum Twitter-Inhalt

Allzu lange sollte das Problem bestenfalls nicht bestehen, denn wenn sich die Entwickler an ihre Roadmap 2024 halten, werden vermutlich noch viel ärgerlichere Cheater-Treffen stattfinden. Während Palworld nämlich aktuell nur PvE anbietet und somit keine Kämpfe zwischen Spieler entstehen, soll PvP noch im Laufe des Jahres erscheinen. Das wäre für Cheater natürlich ein gefundenes Fressen, während ehrliche Spieler noch frustrierter werden.

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Unter den Kommentaren des Posts gibt es kein Verständnis für Cheater. Ohne PvP und mit der Möglichkeit, eigene Server auf Wunsch anzupassen, ist der Grund für viele User nicht klar. So schreibt DPJ: