Palworld: Ein Bug macht die Lifmunk-Statuen gerade möglicherweise nutzlos

Die grün leuchtende Lifmunk-Statue sorgt gerade angeblich für mehr Ärger als Nutzen.

Wie viele der über 100 Pals und ihrer Varianten habt ihr schon in Palworld gefangen? Und scheitert ihr immer wieder daran, die geschwächten Tiere in den Sphären zu fangen? Falls ja, könnte das an einem von Spielerinnen und Spielern entdeckten Bug liegen. Der ist zwar noch nicht von den Entwicklern bestätigt worden, aber es gibt inzwischen einiges, was für seine Existenz spricht.

Was ist der Effigy Bug?

Überall in der Welt von Palworld könnte ihr kleine grüne Statuen von dem Pal Lifmunk finden. Sammelt ihr sie ein, und errichtet anschließend eine Statue der Kraft in eurer Basis, könnt ihr sie dort opfern. Das bringt euch - zumindest in der Theorie wertvolle Boni ein. Im Vordergrund steht dabei eine höhere Chance auf das erfolgreiche Fangen von Pals.

Einige Spielerinnen und Spieler sind jedoch der Meinung, dass hier etwas nicht stimmt: Tatsächlich hatten sie das Gefühl, nach dem Nutzen der Lifmunk-Statuen sogar weniger Pals zu fangen als davor.

Gibt es Beweise?

Zunächst noch auf den Glücksfaktor verwiesen, versuchte nun etwa der YouTuber Chalenor, den Verdacht mit Beweisen zu untermauern. In seinem Video zeigt er, wie er mit und ohne die vermeintlichen Buffs der Statuen jeweils versucht, 100 Pals zu fangen.

Das Ergebnis: Mit den Lifmunk-Statuen fängt Chalenor nur 37 Pals, ohne sie ganze 52. Die Bedingungen sollen dabei komplett gleich gewesen sein. Für beide Versuche wurde jeweils derselbe Spielstand genutzt, und versucht, niedriglevelige Pals zu fangen.

Auf dem Video von Chalenor aufbauend stellt außerdem der Reddit-Nutzer StatusRhubarb6465 eine statistische Analyse an. Anhand der angezeigten Fangchancen und der tatsächlichen Fangrate errechnet er, dass Chalenor nur in einem von 100 Billionen Fällen tatsächlich so wenige Pals fangen sollte. Auch der Reddit-Nutzer kommt zu dem Schluss, dass es sich deshalb auf jeden Fall um einen Bug handle.

Was nun?

Trotz allem wissen wir natürlich nicht, ob es sich bei dem Versuch von Chalenor nur um einen unglücklichen Einzelfall handelt, und ob der Bug vielleicht nur in manchen Fällen auftritt. Auch die Berechnungen des Reddit-Nutzers können wir mangels fortgeschrittener Mathematik-Kenntnisse nicht überprüfen.

Am sinnvollsten scheint es zu diesem Zeitpunkt zu sein, die Lifmunk-Statuen weiterhin zu sammeln, sie aber vorerst nicht an der Statue der Kraft zu opfern. Sollte der Bug zeitnah erkannt und gefixt werden, kann das schließlich noch nachgeholt werden.

Ihr wollt die Welt von Palworld komplett erkunden, und wirklich alles mitnehmen? Dann hilft euch eine interaktive Karte dabei, alle Orte, Lifmunk-Statuen und Pals zu entdecken, klickt einfach oben auf den Link.

Hattet ihr auch schon Probleme beim Einfangen von Pals, und habt ihr vielleicht auch einen Bug bei den Statuen vermutet? Oder ist euch bisher nichts aufgefallen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!