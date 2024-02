Palworld: Jemand hat die nutzloseste Waffe freigeschaltet, damit ihr es nicht müsst

In Palworld könnt ihr mit einer ganz besonderen Waffe Relaxaurus an eure Wände malen.

In der Steam-Sensation Palworld dreht sich alles darum, eine große Basis zu bauen und diese mithilfe von Mitstreitern in Form von Pals oder anderen Mitspielern sowie Hilfsmitteln wie Waffen zu verteidigen.

Um Waffen freischalten zu können, benötigt ihr jedoch wertvolle Technologiepunkte, die ihr erst mühsam durchs Leveln oder Kämpfen erbeuten müsst. Entsprechend wertvoll sind die Knarren dann auch, immerhin habt ihr dafür geschuftet.

Leider entpuppt sich letztendlich nicht jede Waffe als brauchbar, wie ein Spieler bitter feststellen musste. Er hat durch die Herstellung einer überraschend nutzlosen Waffe ordentlich Tech-Punkte vergeudet.

»Verschwendet eure Technologiepunkte nicht!«

In einem als Warnung gedachten Reddit-Thread teilt der User fluffy_boy_cheddar sein Leid mit der Palworld-Community, um sie vor dem gleichen Fauxpas zu warnen.

Er erstellt im Spiel ein Graffitigewehr-Set und gibt dafür rare Antike Technologiepunkte aus, die man nur durch das Abschließen von Dungeons und Erlegen des Endbosses ergattert.

fluffy_boy_cheddar will eigentlich nur etwas Farbe in seine Basis bringen, denn die Waffe soll beim Abfeuern das Bild eines Relaxosaurus auf der Oberfläche hinterlassen.

Was er allerdings nicht ahnt: Die Bilder sind nur temporär und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Sein Warnung liest sich deshalb wie folgt:

Verschwendet eure Technologiepunkte nicht. Ich dachte, es wäre cool, eine Graffitiwand in meiner Basis zu erschaffen. Es ist ganz nett, die Gemälde zu betrachten, sie verschwinden nur schon nach einer Minute oder so. Echt lahm.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post fragen auch einige User wie Ynot563 nach, ob man mit der Graffiti-Knarre auch Pals »verschönern« könne. Die Antwort auf diese Frage von MisterMasterCylinder ist wohl etwas ernüchternd für Fans:

Ja, das geht, aber das Bild ist dann so verzerrt, dass es praktisch unerkennbar ist.

Seid ihr bereits fleißige Palworld-Spieler oder fangt ihr gerade erst an? Was gefällt euch besonders an Palworld, was euch in anderen Survivalspielen eventuell fehlt? Gibt es kuriose Entdeckungen, die ihr in der Open World gemacht habt oder irgendwelche »schmerzhaften« Erfahrungen, aus denen ihr gelernt habt wie der Reddit-Unser in unserem Artikel? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!