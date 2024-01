Palworld sprengt Steam zum Release und überholt sogar GTA und CoD - erste Spieler begeistert

In Palworld können wir die Pals als Reit- und Flugtier, als Arbeiter und als Gefährten einsetzen. Und wir können sie bewaffnen. Mit Miniguns!

Schon lange gab es Hinweise darauf, dass Palworld ein großes Thema werden wird: In den Steam Wunschlisten bewegte sich das auch als »Pókemon mit Knarren« bekannte Spiel immer weit oben und auch auf Twitch war der Ansturm auf den Titel gewaltig.

Jetzt ist Palworld da – zumindest im Early Access auf Steam für knapp 30 Euro. Und dort übertrifft es selbst die kühnsten Erwartungen: Direkt nach Launch steht Palworld laut SteamDB in den Top 5 der meistgespielten Steam-Spiele nach gleichzeitig aktiven Spielern.

Oder um es anders auszudrücken: Palworld zieht gerade in Windeseile an Apex Legends, Baldur’s Gate 3, GTA Online und Call of Duty vorbei (allesamt absolute Steam-Dauerbrenner)! Woran liegt's?

»Es macht einfach Spaß«

Damit gelingt Palworld ein Manöver, von dem die allermeisten Neuveröffentlichungen lediglich träumen können. Zum Release überhaupt in die Top 50 der Steam-Charts zu kommen, ist bereits ein starkes Indiz für großen Verkaufserfolg.

User-Stimmen zu Palworld gibt es aufgrund der Kürze der Zeit bisher nur wenige, daher kann man keine wirklich repräsentative Aussage treffen.

Aber: Die meisten frühen Reviews zeichnen ein positives Bild, rund 85 Prozent der Nutzer geben den blauen Daumen nach oben. Hier zwei Beispiele mit zahlreichen Upvotes:

»Es macht einfach Spaß und auch definitiv süchtig«, schreibt der User Vanity. »Ich dachte zuerst, es wäre ein Meme-Spiel, aber dann hat es all meine Erwartungen übertroffen. Von daher ein Sofort-Kauf für mich.«

Der User Maljas schließt sich an: »Palworld ist viel besser, als ich erwartet hatte. Ich bin von einem typischen Indie-Early-Access ausgegangen, aber es ist ein ganz anderes Kaliber. Die Basis ist absolut solide und eine spannende Mixtur aus Ark und Pókemon.«

Survival mit Begleitern

Palworld ist im Kern ein typisches Survivalspiel mit Open World: Durch den Abbau von Rohstoffen und das Sammeln von Ressourcen, können wir Gegenstände per Crafting-System herstellen und eine Basis hochziehen. Durch immer fortschrittlichere Technik kommen Ackerbau, Elektrizität und schließlich auch automatisierte Prozesse ins Spiel.

3:06 Palworld ist draußen: Die neue Survival-Open-World erobert gerade Steam im Sturm

Die Besonderheit die sind namensgebenden Pals. Das sind Kreaturen im Stil von Pókemon, die wir jagen, züchten, reiten, als Arbeiter beschäftigen oder sogar bewaffnet als Krieger ins Gefecht schicken dürfen.

Besonders seltene Pals haben mächtige Eigenschaften – feuerspeiende Drachenwesen können zum Beispiel unsere Schmelzöfen. Im Multiplayer kann auch mit Pals gehandelt oder gekämpft werden.

Im Verlauf der Early-Access-Phase wollen die Entwickler vor allem Community-Feedback sammeln, neue Inhalte (wie z.B. mehr Monster, neue Dungeons) hinzufügen und die Balance verbessern.