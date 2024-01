Über 100.000 Zuschauer: Pokémon-Survivalspiel löst kurz vor Release einen massiven Twitch-Hype aus

1:12 Palworld, das verrückte Survival-Pokémon mit Knarren verrät den baldigen Release im Trailer

Erinnert ihr euch noch an diesen herrlich bekloppten Trailer? Nachdem wir lange Zeit nur gewusst hatten, dass Palworld eine Art Pokémon mit Waffen werden soll, ist jetzt die Katze aus dem Sack: Seit dieser Woche sind erste YouTuber und Streamer in Palworld unterwegs - und diese sind größtenteils begeistert!

Viele haben schon das nächste Skandalspiel à la The Day Before heraufbeschworen, aber Palworld ist ein vollwertiges Survival-Game. Und noch dazu ein überdurchschnittlich gutes, das trotz Early-Access-Phase bereits bis zum Rand mit komplexen Spielmechaniken vollgestopft ist.

Kein Wunder also, dass das Spiel bereits vor seinem Release am Freitag, dem 19. Januar 2024, auf der Streaming-Plattform Twitch durch die Decke geht und tausende Fans jetzt den Release herbeisehnen.

Unerwarteter Survival-Hit tritt Twitch-Hype los

Was genau ist Palworld denn jetzt? Palworld sieht auf den ersten Blick zwar ulkig aus, ist aber ein waschechtes Survivalspiel im Stil von The Forest oder Valheim. Ihr erkundet hier eine große Open World, sammelt allerlei Ressourcen, craftet dutzende verschiedene Ausrüstungsgegenstände und baut eine Basis, die es vor Angriffen zu schützen gilt.

Zudem könnt ihr Kreaturen namens Pals, die stark an Pokémon erinnern, einfangen. Diese könnt ihr dann als Begleiter mit in den Kampf nehmen, als (Flug-)Reittier oder Waffe verwenden, sie zu neuen Wesen fusionieren oder in eurer Basis einfach für euch schuften lassen. Das Ziel ist es, ähnlich wie in Valheim, eine Reihe von extrem harten Bosskämpfen zu meistern.

Doch Palworld hat auch eine dunkle Seite: Die kleinen Kreaturen können auch geschlachtet und verspeist werden und ihr könnt auch menschliche Gegner einfangen, um sie so zu willenlosen Sklaven zu machen. Diese kontroversen Elemente haben sicherlich zur Faszination beigetragen, die das Spiel auf Twitch ausübt.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut der Statistikseite Sullygnome erreichte Palworld am ersten Tag über hunderttausend Zuschauer in der Spitze. Damit lag das Spiel bereits am ersten Tag auf Platz 16 der meistgesehenen Spiele auf Twitch, noch vor Schwergewichten wie Starfield, Among Us und Lethal Company.

Die Early-Access-Version von Palworld startet am Freitag um 9 Uhr deutscher Zeit, und neben den Zuschauerzahlen lässt auch der vierte Platz der meistgewünschten Spiele auf Steam darauf schließen, dass das Spiel nach seinem offiziellen Start ein großer Erfolg werden könnte.

Survival-Fans sollten Palworld im Auge behalten, denn trotz der knuffigen Optik verbirgt sich hier offenbar ein anspruchsvolles Spiel, das besonders allen gefallen dürfte, die gerne mit Begleitern in den Kampf ziehen.