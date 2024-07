360 Prozent mehr Spieler: Palworld feiert nach neustem Update ein gewaltiges Steam-Comeback

Auf Steam kehren die Spieler dank neuen Update zu Palworld zurück.

Palworlds Spielerzahlen hatten sich in den vergangenen Wochen bei 25.000 bis 30.000 in der Spitze eingependelt. Das änderte sich schlagartig mit dem Release des neuen Sakurajima-Update am 27. Juni.

Neben den neuen Inhalten spielt natürlich auch der Summer Sale beim Steam-Comeback eine Rolle.

Entwicklung von Palworlds Spielerzahlen

Die Marke von 2,1 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern erreichte Palworld kurz nach dem Early-Access-Release am 19. Januar. Auf der Seite SteamDB ist der Abfall in den Folgemonaten gut nachvollziehbar.

Das neuste Hoch von über 143.000 Spielern ereignet sich am Wochenende nach dem Release des Sakurajima-Update. Verglichen mit dem Höchstwert aus der Vorwoche stiegen die Spielerzahlen von gut 31.000 um rund 360 Prozent.

1:30 Palworld: Das »Pokémon mit Knarren« bekommt ein Addon mit neuer Insel und ... Ölplattformen?

Gründe für den rasanten Anstieg

Zunächst mal hat Palworld alleine auf Steam eine sehr große Basis an Spielern. Alleine im ersten Monat verkaufte sich das Spiel auf Valves Plattform ganze 15 Millionen Mal.

Dadurch gibt es potenziell viele Spieler, die für ein neues und vor allem kostenloses Update zurückkommen können. Außerdem strecken in Sakurajima zahlreiche neue Inhalte. Hier ein paar Highlights:

Neue Levelgrenze von 55

Ein neues Gebiet: Die Insel Sakurajima

Eine PvP-Arena

15 neue Pals

Eine Ölplattform, die auch eine neue Ressource ins Spiel bringt

Neuer Händler

Neue Waffen, Items, Cosmetics, Gebäude, Pal-Skills und vieles mehr

Die ausführlichen Patchnotes findet ihr auf der Steam-Seite.

Summer Sale

Zusätzlich ist Palworld wie viele andere Spiele beim großen Steam Summer Sale günstiger zu haben. Das Spiel mit den arbeitsamen Monstern ist um 25 Prozent auf 22 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

Palworld ist zudem in Microsofts Game Pass enthalten und damit auch auf anderem Wege auf dem PC und auch auf der Xbox spielbar. Ob das neue Update auch hier die Spieler zurückbringt, ist jedoch mangels Daten unbekannt.

Hat euch der neuste Patch dazu bewogen, Palworld erneut zu spielen oder seid ihr durch mit dem Open-World-Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.