Palworld: Bug oder Feature? Pal wird einfach immer größer und es ist schon jetzt absurd

Das fröhliche Vixy ist eigentlich nur so groß wie ein Fuchs.

Über 100 verschiedene Wesen könnt ihr in Palworld entdecken, einfangen und in eure Basis schaffen. Von kleinsten Kreaturen bis zu riesigen Monstern ist bei den Pals alles dabei. Auf Reddit präsentiert nun aber jemand ein ganz außergewöhnliches Expemplar: Ein eigentlich sehr kleiner Pal ist nämlich immer größer geworden und findet nun kaum noch in der Basis Platz.

Bald wird er die Sonne verdunkeln

Der Pal Vixy ist ein fuchsartiges Wesen, das eigentlich so gar nichts mit den großen drachen- oder dinoartigen Kreaturen zu tun hat, die ihr in Palworld ebenfalls fangen könnt. Während er im Normalfall gerade mal so groß wie unsere Spielfigur ist, nimmt der Vixy von kaityl3 ganz andere Ausmaße an:

Wie auf dem von ihm geposteten Bild zu sehen ist, überragt der Pal inzwischen schon die Bäume neben der Basis. Das eigentlich recht zierliche Wesen wächst wohl jedes Mal ein Stück weiter, wenn kaityl3 zum Unterschlupf zurückkehrt. Ob sich das Wachstum des Riesen-Fuchses inzwischen verlangsamt hat, ist nicht bekannt.

Auch was die Ursache für das Wachstum des Pals ist, bleibt unklar. Höchstwahrscheinlich ist aber ein Bug verantwortlich. Zwar handelt es sich bei diesem Vixy um eine Lucky-Variante, die von Natur aus etwas größer ist. Trotzdem sollte der Pal nicht immer größer werden.

2:22 Lucky Pal in Palworld: Wir fangen unser erstes Shiny-Monster und sind höchst zufrieden

Auf Reddit sorgt das absurde Bild jedenfalls für Erheiterung, wie an den Kommentaren unter dem Post zu erkennen ist:

Halt uns auf dem Laufenden, bald wird es die Sonne verdunkeln. WoodmanMedia

Welche Art von Futter gibst du ihm? Howlowdk

Meine Hände zittern, als ich meine Brille abnehme. Der Jurassic-Park-Soundtrack erklingt twitch-switch

Beim letzten Kommentar handelt es sich natürlich um eine Anspielung auf diese berühmte Film-Szene.

Während absurde Bugs wie dieser für Erheiterung sorgen, gibt es auch ärgerlichere Fehler, die den Spielerinnen und Spielern im Early Access zu schaffen machen. Mit einem neu veröffentlichten Update wurden nun aber einige Probleme beseitigt und erste Anti-Cheat-Maßnahmen getroffen. Was noch alles in dem Patch steckt, lest ihr in unserer oben verlinkten News.