»Erwartet großartige neue Spiele« - Paradox kauft Entwickler von Jagged Alliance 3 und Surviving Mars

Mit Haemimont Games erwirbt Paradox ein Entwicklerstudio mit langer und erfolgreicher Vergangenheit.

In den vergangenen Monaten und Jahren hatte der Publisher Paradox Interactive mit schweren Problemen zu kämpfen. Flops, Verschiebungen und unfertige Releases machten Geschäft und Ruf des Unternehmens zu schaffen. Drei Studios wurden endgültig geschlossen und Paradox bittet Spielerinnen und Spieler um Geduld, während man sich der Probleme annehme.

Trotz der wahrscheinlich immer noch schwierigen Lage schnappt sich der Publisher jetzt ein neues Studio namens Haemimont Games. Doch was macht das bulgarische Studio überhaupt und welche neuen Spiele dürfen wir unter der Schirmherrschaft von Paradox erwarten?

Wer sind Haemimont Games?

Haemimont wurde im September 1997 (also nur einen Monat nach GameStar!) in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gegründet. Eines der ersten Spiele des Studios war Celtic Kings: Rage of War, ein Echtzeit-Strategiespiel mit Abenteuer-Elementen. Aufseiten von Römern oder Kelten konntet ihr hier in die Schlacht ziehen und im Abenteuermodus eine Story-Kampagne erleben.