Park Beyond - Wir verlosen 5.000 PC-Keys für die Closed Beta!

Nur so lange der Vorrat reicht.

Alles einsteigen, jetzt geht's wieder rund!

Wer schon vor etlichen Jahren begeistert vor Rollercoaster Tycoon saß oder beim Thema Traumberuf in Freundebücher immer Achterbahnbauer geschrieben hat, sollte jetzt den Sicherheitsbügel herunterklappen und sich festhalten.

Wir verlosen unter allen Abonnenntinnen und Abonnenten von GameStar Plus insgesamt 5.000 PC-Keys für die Closed Beta von Park Beyond!

Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als euch im Verlosungsformular einzutragen:

Die Keys werden sofort an euch geschickt. Es gibt also kein Auslosungsdatum. Das heißt natürlich auch, dass der frühe Vogel schneller im Vergnügungspart ist. Die Keys werden nach dem First Come, First Serve -Prinzip vergeben und können im Anschluss direkt bei Steam eingelöst werden, um den Preload zu starten.

Worum geht's in Park Beyond?

Das Aufbauspiel mit Freizeitpark-Setting setzt voll auf verrückte Ideen und maximale Kreativität, ohne zu kompliziert oder zu einfach zu werden. Die ganze Gaudi kommt auch mit einer Ego-Perspektive, in der ihr eure gebauten Folterwerkz... - äh - Achterbahnen dann hautnah aus Sicht der Besucher erleben könnt. Wie genau das aussieht und funktioniert, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

27:33 So funktionieren Achterbahnbau und Ego-Perspektive in Park Beyond

Kollege Martin Deppe konnte Park Beyond ebenfalls schon spielen und hatte so viel Spaß, dass er nicht mehr aufhören wollte. Was ihm sonst noch alles aufgefallen ist, lest ihr in seiner Preview zu Park Beyond. Auch Achterbahnbastler und Gehwegstratege Maurice konnte Park Beyond bereits ausführlich im Stream spielen. Wenn ihr also lieber (oder zusätzlich) zuseht, statt lest, dann schaltet in sein Video aus dem Stream.

Was ist in der Beta enthalten?

Natürlich könnt ihr nicht das vollständige Spiel spielen, sondern nur einen limitierten Ausschnitt. Diese Inhalte sind in der Closed Beta enthalten:

die ersten beiden Story-Missionen

den Sandbox-Modus

Exploration Park (spezielle Sandbox-Map mit Aufträgen)

deutsche Sprachausgabe

Park Beyond erscheint final am 16. Juni 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Closed Beta läuft bis zum 19.05.2023. Schnappt euch einen Key, solange der Vorrat reicht!