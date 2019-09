Erster großer Greedfall-Patch lässt euch verbuggte Quests beenden

Greedfall ist vor zwei Wochen erschienen und präsentierte sich im Test als potentiell hochklassiges Rollenspiel, das aber noch unter recht vielen kleineren Macken zu leiden hat. Die meisten davon waren spielerisch, es gab aber auch wie immer ein paar Bugs. Jetzt hat das Entwicklerstudio Spiders einen ersten größeren Patch angekündigt, der zumindest auf technischer Seite einen etwas reibungsloseren Ablauf gewährleisten soll.

Auf ihrer Webseite sprechen die Franzosen einige Punkte an, mit denen Spieler des Öfteren zu kämpfen haben. So wird der Patch in erster Linie ein paar Quests auf die Sprünge helfen, bei denen Spieler aufgrund technischer Fehler nicht weiterkommen.

Greedfall sticht aus der Masse hervor, weil es keine Konkurrenz gibt

Des weiteren wird der Patch die Magier-Fähigkeit »Weite Schattenwirkung« etwas anpassen. Bislang sorgte die Fähigkeit dafür, dass unsere Schattengeschosse viel langsamer ausgesandt wurden als zuvor, was eigentlich nicht beabsichtigt ist. Insgesamt hat Spiders sieben Punkte angekündigt, an denen sie ansetzen wollen:

Quests von Fehlern befreien

Größere Kontrolle über die Kamera-Bewegung

Option um die X-Achse zu invertieren

Der Magier-Skill »Weite Schattenwirkung« wird modifiziert

Verschiedene Aggro-Zonen wurden verbessert

Trophäen von Fehlern befreien

Lokalisierungs-Fehler für Französisch, Chinesisch, Russisch, Portugiesisch und Englisch bereinigen

Der vollständige Patch wird zudem noch ein paar weitere Probleme beheben. Welche das genau sind, ist noch unbekannt. Wann der Patch erscheint wissen wir ebenfalls noch nicht. Vermutlich wird es aber spätestens nächste Woche soweit sein.