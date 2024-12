Path of Exile 2: Über 200 Seiten Beschwerden und immer noch keine Lösung für Freeze-Bug

Der Ladebildschirm sorgt bei vielen Spielern für Abstürze.

Trotz seines Erfolgs hadern viele Spieler mit Path of Exile 2: Das liegt nicht nur am Schwierigkeitsgrad, sondern auch an der Technik. Ein schwerer Freeze-Bug macht das Spiel für viele nahezu unspielbar und der Frust wächst - im offiziellen Forum haben sich die Beschwerden mittlerweile über mehr als 200 Seiten erstreckt.

Was ist das Problem?

Der sogenannte Freeze Bug tritt bei vielen Spielern während der Ladebildschirme auf. Das Spiel friert ein, und oft hängt sich gleich das gesamte System auf. Einzige Lösung: der PC muss zwangsweise neugestartet werden.

In den Foren und auf Social-Media-Kanälen berichten reihenweise Spieler von diesem Problem. Einige Spieler vermuten, dass das Problem im Zusammenhang mit dem aktuellen Windows 11 Update 24H2 steht, da die Freezes nach der Installation dieses Updates vermehrt auftreten sollen. Andere sehen mögliche Konflikte mit bestimmten Grafikkartentreibern oder Overlays als Ursache.

Gibt es keine Lösung?

Trotz des überwältigenden Feedbacks aus der Community scheint Grinding Gear Games bisher keine eindeutige Lösung gefunden zu haben. Zwar hat sich ein Mitarbeiter des Studios in die Diskussion eingeschaltet und um technische Details wie DxDiag-Berichte gebeten, doch ein offizieller Fix oder Patch steht weiterhin aus.

Die Spieler sind daher auf Workarounds angewiesen. Hier einige der häufig diskutierten Ansätze:

Deaktivieren des Multithreadings im Spiel: Hilft bei einigen Spielern, geht jedoch mit starken Leistungseinbußen einher.

Hilft bei einigen Spielern, geht jedoch mit starken Leistungseinbußen einher. Umstellung auf Vulkan-API: Die alternative Grafik-API scheint das Problem in manchen Fällen zu entschärfen.

Die alternative Grafik-API scheint das Problem in manchen Fällen zu entschärfen. Deaktivieren von Overlays: Besonders das NVIDIA-Overlay von GeForce Experience steht in Verdacht, Abstürze zu verursachen.

Eine drastischere Lösung, die jedoch nicht jedem hilft: Ein Spieler berichtet, dass eine saubere Neuinstallation von Windows 23H2 bei ihm das Problem vollständig behoben habe. Doch so viel Aufwand für eine Lösung, die nicht garantiert den gewünschten Effekt hat, dürfte nur für die wenigsten eine realistische Option sein.

Ob und wann Grinding Gear Games eine Lösung für das Problem findet, ist aktuell nicht abzusehen. Die Entwickler listen den Freeze Bug zwar auf der Liste der ihnen bekannten Probleme, doch auch rund zwei Wochen nach dem Early Access Release besteht das Problem weiterhin - und die Anzahl der Seiten des Forenthreads wächst täglich weiter.