Wer in Path of Exile 2 den Turbo zündet, bekommt als Geschenk einen einzigartigen Gegenstand

Den einzigartigen Demigod's Virtue Helm könnt ihr bald in Path of Exile 2 abstauben - aber nur, wenn ihr schnell seid.

Seit zweieinhalb Monaten ist Path of Exile 2 nun draußen; jetzt gibt es das erste Race-Event für das Action-Rollenspiel vom neuseeländischen Entwicklerstudio Grinding Gear Games. Wie das Studio auf der Webseite des Spiels ankündigte, soll ab dem 2. März ein Wettrenn-Event mit drei Runden stattfinden. Auf den Gewinner wartet ein einzigartiger Helm. Wir verraten euch alle Details.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Siegtrophäe hat Entwickler Grinding Gear einen einzigartigen Helm mit dem Namen Demigod's Virtue ausgelobt. Der sieht nicht nur verdammt schick aus, sondern erhöht als Effekt außerdem die Seltenheit von gefundenen Items um satte 25 Prozent. Der Helm soll Teil eines Sets sein, dessen restliche Items vermutlich Teil von späteren Events sein werden.

In der dritten Runde haben die Entwickler für den schnellsten Spieler zudem noch einen schicken Alienware Gaming Laptop im Path of Exile Look ausgelobt. Das Teil verfügt über eine GeForce RTX 4070 Grafikkarte und einen Intel Core Ultra 7 155H Prozessor.

Der Preispool wird zwischen PC und Konsolen geteilt. Allerdings gibt es einen eigenen Wettbewerbs-Slot für jede Klasse. Das heißt, Waldläufer werden gegen Waldläufer gewertet, Söldner gegen Söldner und so weiter. In jeder Klasse wird dann ein Helm vergeben. Den Laptop gibt's aber nur für den Gesamtsieger.

Wie funktioniert das Event?

Ziel des Events ist es, den Boss Doryani in Akt 3 des Spiels so schnell wie möglich in einer Standard Solo Self-Found fixed layout Umgebung zu legen. Solltet euer Ingame-Charakter im Rahmen des Events sterben, werdet ihr mit einer Zeitstrafe von einer Minute belegt. Die Ranglisten werden rechtzeitig zum Eventstart hier veröffentlicht.

Um teilzunehmen, müsst ihr im Charakterauswahlbildschirm auf die Schaltfläche Teilnehmen klicken und einen neuen Charakter erstellen. Sobald ihr gespawnt seid, könnt ihr euren Charakter nicht mehr bewegen, bis das Rennen beginnt.

Die drei Rennrunden finden an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen zu folgenden Zeiten statt:

Rennen 1: 02. März 2025 - 20:00 Uhr deutscher Zeit

02. März 2025 - 20:00 Uhr deutscher Zeit Rennen 2: 09. März 2025 - 20:00 Uhr deutscher Zeit

09. März 2025 - 20:00 Uhr deutscher Zeit Rennen 3: 16. März 2025 - 20:00 Uhr deutscher Zeit

Die Entwickler empfehlen, sich möglichst früh für die Rennen anzumelden, da das Event für alle Spieler gleichzeitig startet. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Spieler offen.

