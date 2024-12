Path of Exile 2: Mausklicks haben für die meisten von euch endgültig ausgedient

Vor allem Fernkämpfer wie der Mercenary profitieren von WASD-Tasten und Gamepad.

Path of Exile 2 bringt frischen Wind ins Genre der Action-Rollenspiele – und das nicht nur durch seine komplexen Mechaniken und seinen hohen Schwierigkeitsgrad. Auch bei der Steuerung geht Entwickler Grinding Gear Games neue Wege und gibt euch die Wahl zwischen drei verschiedenen Eingabemethoden. Wie kommt das bei euch an? Unsere Umfrage liefert klare Antworten.

An der Umfrage nahmen bis zur Veröffentlichung dieses Artikels insgesamt 3.263 Personen teil, und das Ergebnis zeigt deutlich, dass Path of Exile 2 nicht nur bei Gameplay-Mechaniken, sondern auch bei der Steuerung die Spieler polarisiert. Die Verteilung der Stimmen:

WASD-Tasten : 46 % (1.500 Stimmen)

: 46 % (1.500 Stimmen) Mausklicks : 28 % (920 Stimmen)

: 28 % (920 Stimmen) Gamepad : 19 % (623 Stimmen)

: 19 % (623 Stimmen) Ich spiele Path of Exile 2 nicht: 7 % (220 Stimmen)

Aber was bedeuten diese Zahlen? Schauen wir uns eure Vorlieben mal genauer an.

Die neue Steuerung ist für euch ein wahrer Segen

Mit einem klaren Vorsprung von 46 Prozent haben sich die WASD-Tasten als beliebteste Steuerungsmethode etabliert.

Kein Wunder, schließlich bringt diese Art der Steuerung ein gänzlich neues Spielgefühl in das Genre. Mit den Tasten lenkt ihr euren Charakter durch die Welt, während die Maus die Blickrichtung und Angriffe kontrolliert.

Diese Entkopplung von Bewegung und Angriff erlaubt es euch, präzise auszuweichen und gleichzeitig Gegner ins Visier zu nehmen – ein unschätzbarer Vorteil, vor allem in den oft hektischen Bosskämpfen.

Viele von euch loben genau diese Flexibilität:

Bloodwalker : Persönlich feiere ich WASD in PoE2 komplett. Der große Unterschied Z.B zu Diablo 4, welches auch WASD unterstützt ist aber dass der Charakter beim Casten nicht stehen bleibt. [...]

: Yeager : WASD + Mehrtastenmaus. Hat sich bei zig Spielen bewährt und ist kompromisslos, da sowohl schnell als auch präzise und flexibel zugleich. Außerdem habe ich da als Gamepad-Nichtkönner, der es schafft, auch bei geraden Strecken damit vom Weg abzukommen, eh keine andere Wahl :)

: Monco : Für einen absoluten Gamepad-Noob wie mich, der nie eine Konsole besessen hat, ist die WASD-Steuerung ein Segen.

: painzN: Hab klassisch mit Klicks angefangen und dann aber relativ schnell auf WASD gewechselt. Ist einfach deutlich angenehmer. [...]

Trotz des Siegeszugs der WASD-Steuerung hält sich die klassische Maussteuerung mit 28 Prozent der Stimmen noch immer wacker. Für viele von euch scheint das Klicken ein fester Bestandteil von Action-Rollenspielen zu sein, fast so sehr wie das Sammeln von Loot.

Das Gamepad hat mit 19 Prozent der Stimmen ebenfalls seine treue Fangemeinde: Vor allem Fernkämpfer profitieren von der organischen Bewegung mit den Analogsticks und dem Auto-Aiming, das Ziele auch dann anvisiert, wenn sie noch außerhalb des Sichtfelds liegen. Das Gamepad bringt zudem ein Plus an Komfort, schließlich könnt ihr euch beim Zocken ganz einfach zurücklehnen.

Was vielleicht am bemerkenswertesten ist: Nur sieben Prozent von euch geben an, Path of Exile 2 gar nicht zu spielen. Das zeigt mal wieder, dass es in der GameStar-Community unheimlich viele Action-Rollenspiel-Fans gibt. Was müsste Grinding Gear Games anders machen, um auch noch den Rest von euch zu überzeugen? Lasst uns das doch gerne im Kommentarbereich wissen!