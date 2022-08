In Path of Exile: Lake of Kalandra baut ihr eure eigenen Dungeons

Alle drei Monate bekommt das Action-Rollenspiel-Hit Path of Exile eine kostenlose Erweiterung spendiert. Am 19. August ist es mal wieder so weit und ihr könnt euch erneut auf haufenweise neue Waffen, Skills und andere Neuerungen freuen.

Das größte Highlight stellt aber die neue Liga-Saison dar: In der Kalandra Challenge League baut ihr eure eigenen Dungeons und stellt mächtige Schmuckstücke her.

Kalandra-Liga lässt euch Dungeons bauen

In der kommenden Liga dreht sich alles um den Charakter Kalandra, deren Namen PoE-Profis definitiv schon gehört haben – schließlich ist das seltenste Item im Spiel, der Spiegel von Kalandra, mit dem man einen Gegenstand duplizieren kann, nach ihr benannt.

Auf eurem Weg durch die Kampagne und Endgame-Karten werdet ihr regelmäßig auf die sogenannten Spiegeltafeln treffen, an denen ihr euren eigenen Dungeon baut: Auf einer Karte könnt ihr hier zufällige Kacheln platzieren, die verschiedene Begegnungen und Kämpfe darstellen.

Die Schwierigkeit der Gebiete hängt davon ab, wie viele Kacheln sie vom Eingangspunkt entfernt sind, mit entsprechend skalierenden Belohnungen. Wenn ihr die härtesten Kämpfe und die maximale Beute haben wollt, solltet ihr also einen langen, gewundenen Pfad von einer Ecke des Rasters zur anderen anlegen. Sobald die Tafel vollständig ausgefüllt ist, könnt ihr ein Portal zum See öffnen und euch durch euren selbst gebauten Dungeon kämpfen.

Jede Reise zum See wird tödlicher sein als die letzte: Mit jedem Versuch bekommt ihr eine größere Tafel zum Ausfüllen oder eine Reihe schwierigerer Begegnungen. Außerdem schaltet ihr Perks frei, mit denen ihr die Tafel weiter manipulieren, Entscheidungen wiederholen oder sogar unliebsame Optionen komplett aus dem Pool der Möglichkeiten entfernen könnt.

Die Belohnungen auf den hohen Stufen des Sees bieten viel Raum zum Experimentieren: Ihr werdet hier oft verzauberte Schmuckstücke mit starken Vor- und Nachteilen sowie eine gespiegelte Version davon erhalten, bei der die positiven und negativen Eigenschaften vertauscht sind. Es gibt auch die Möglichkeit, bestehende Ringe und Amulette zu spiegeln, zu verzerren und zu maximieren - auf die Gefahr hin, dass ihre Werte ruiniert werden.

Was euch sonst noch in PoE 3.19 erwartet

Insgesamt kommen vier neue Fertigkeiten (drei aktive, eine passive) ins Spiel.

14 neue Unique Items kommen ins Spiel und über 100 alte Items werden angepasst

Drei ältere Liga-Mechaniken (Archnemesis, The Beyond, Harvest) werden von Grund auf modernisiert.

Nachdem es in der letzten Liga keine Balance-Änderungen gegeben hatte, gibt es diesmal wieder hunderte Anpassungen – darunter die runderneuerte Trickster-Klasse.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Was ist mit Path of Exile 2?

Schon länger ist es still um Path of Exile 2 – und das wird vorerst so bleiben. Grind Gear Games hat nun nämlich bekannt gegeben, dass Ende Juli 2023 die erste ExileCon seit dem Beginn der Coronapandemie stattfinden wird.

In knapp einem Jahr soll es dann aber endlich frische Infos zum Nachfolger geben und wer vor Ort dabei sein will, darf sogar selbst in eine Beta-Version reinspielen.