Neues Mittelalter-MMO Pax Dei verspricht mit seiner Fantasy-Open-World Großes

Die ersten Bilder von Pax Dei sehen ziemlich hübsch aus.

Fantasy-MMOs gibt es zwar bereits viele, trotzdem will das unabhängige Entwicklerstudio Mainframe Industries mit Pax Dei ein Erstlingswerk in diesem Genre veröffentlichen. Nun gibt es neben dem Titel des Spiel bereits einen ersten Trailer, Screenshots und einige Infos zu den Vorstellungen der Entwickler, die teilweise einem Bericht von der Website MMORPG entstammen. Wir stellen euch den Titel kurz vor.

So wird Pax Dei

Pax Dei soll eine Open-World-Sandbox werden, die auf größtmögliche Freiheit für Spielerinnen und Spieler setzt. Die Entwickler zielen darauf ab, das ihr eure eigenen Ziele festlegt, mit anderen interagiert und euren eigenen Spielstil findet. Dank Unreal Engine 5 sieht das Spiel auf ersten Bildern ziemlich schick aus. Aber worum geht es überhaupt?

Pax Dei - Erste Screenshots vom Fantasy-MMO ansehen

Setting und Story

Wie ihr im Trailer erahnen könnt, erwartet euch eine von den Legenden des Mittelalters inspirierte Fantasy-Welt, in der es nicht nur Ritter und Banditen, sondern auch Magie, Geister und Monster geben wird.

Während es um das Startgebiet recht friedvoll ist, soll die Welt immer gefährlicher und fremdartiger werden, je weiter ihr euch von den sicheren Herzlanden entfernt. In den gefährlichen Außengebieten findet ihr aber auch die beste Beute. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick in den Trailer:

Um was es in der Story von Pax Dei gehen könnte, und ob es überhaupt eine übergreifende Geschichte gibt, bleibt bisher noch vollständig offen. Offenbar soll aber Religion eine gewisse Rolle spielen.

1:40 Das Mittelalter-MMO Pax Dei zeigt im Trailer seine riesige Welt

Eine von Spielern erschaffene Welt

Ihr könnt in Pax Dei wahlweise allein, oder mit anderen Spielerinnen und Spielern die Welt erkunden, oder ein gemeinsames Dorf gründen. Dazu sichert ihr euch ein Stück Land und zimmert mit einem Baukasten-System ganze Städte zusammen. NPC-Dörfer gibt es keine, die Welt soll ausschließlich von den Händen jedes einzelnen Spielers geformt werden.

Verschiedene Bündnisse, Dörfer und Städte können auch durch Handel seltene Ressourcen austauschen, oder sogar Krieg miteinander führen. Ihr werdet aber nicht zum PvP gezwungen, dieser ist nur eine Option, wenn beide Parteien sich dazu entschließen.

Die im Trailer gezeigte Siedlung wurde offenbar von Spielerinnen und Spielern eines frühen Alpha-Tests errichtet.

Gigantische Ausmaße

Wenn wir davon sprechen, dass Pax Dei Großes vor hat, dann ist das durchaus auch wörtlich zu nehmen. Ihr tobt in einer etwa 100 Quadratkilometer großen Welt aus, die ihr euch mit bis zu 20.000 Spielern pro Server teilt. Die soll auch nicht leer sein, sondern mit interessanten Orten und Geheimnissen gefüllt sein.

In der Welt von Pax Dei soll es viel zu entdecken geben.

Überall spielbar

Pax Dei wurde von Anfang an dafür entwickelt, per Cloud-Streaming auf Geräten aller Art spielbar zu sein. Ihr sollt nicht nur von einem potenten Gaming-PC die Welt erkunden können, sondern auch per Laptop, Smartphone oder Tablet.

Das heißt vor allem, das passende Steuerungsschemate für Mobilgeräte in der Entwicklung mitgedacht werden. Aber es wird auch daran gearbeitet, Latenzproblemen beim Spielen über die Cloud vorzubeugen.

Wie gut sich Pax Dei am Ende auf den verschiedenen Plattformen spielt, muss sich erst zum - noch unbekannten Releasedatum zeigen. Bis dahin könnt ihr euch aber schon mal für eine geschlossene Alpha-Phase bewerben, wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt.

Wie gefällt euch der erste Eindruck von Pax Dei? Glaubt ihr, dass das Konzept einer von Spielern belebten Welt aufgehen kann? Oder seid ihr eher skeptisch, weil sich das junge Studio sehr viel vorgenommen hat? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!