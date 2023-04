Payday 3 wird verdammt wichtig, aber für die Entwickler ist der Erfolg nicht garantiert

Bisher gibt es nur eine Handvoll Artworks und Infos, sowie einen Teaser-Trailer zu Payday 3.

Payday 3 kommt. Das wissen wir schon eine ganze Weile, so richtig konkrete Infos zu dem Koop-Shooter sind aber eigentlich nicht bekannt. In einem neuen Interview mit GamesIndustry hat Starbreeze-CEO Tobias Sjögren ein wenig über Payday 3 geplaudert und dabei kein Geheimnis daraus gemacht, wie wichtig das Spiel für den Entwickler ist.

Nach dem Debakel um The Walking Dead hat sich Starbreeze immerhin auch neu aufgestellt. Statt zu viele Sachen auf einmal zu bedienen, will man jetzt nur ein Ding machen - und das so richtig. 2023 ist also laut Sjögren das Jahr von Payday 3, im Jahr 2025 und 2027 soll dann jeweils ein weiteres Projekt folgen.

Der Erfolg ist wichtig, aber nicht garantiert

Entsprechend wichtig wird Payday 3 und dass der Koop-Shooter Erfolg hat. Dafür setzt man auf ein Life-Service-Modell, was schon beim knapp zehn Jahre alten Payday 2 wunderbar geklappt hat und Starbreeze bis heute einen nicht zu unterschätzenden Teil der Einnahmen beschert. Der 2022er Finanzbericht impliziert, dass die Einkünfte von Payday 2 mittlerweile die 50 Millionen-Grenze überschritten haben.

An diesen Erfolg versucht Starbreeze jetzt natürlich anzuschließen, trotzdem sieht Tobias Sjögren das nicht als garantiert. Dabei beruft sich der Starbreeze-CEO auf einen Rat eines ehemaligen Kollegen, mit dem er zuvor bei DICE an Battlefield 2 gearbeitet hatte:

Du bist nie besser als das nächste Spiel, an dem du arbeitest. Das ist etwas, das ich seitdem mit mir herumtrage, weil es wahr ist. In dieser Industrie kannst du dich nur bis zu einem gewissen Grad auf deine vorangegangenen Erfolge berufen. Denn das ändert nie, was als nächstes kommt. Alles, was du als nächstes tust, ist wichtiger und das ist genauso bei Payday 3 der Fall.

Was wir bisher über Payday 3 wissen ...

... ist nicht allzu viel: Payday 3 soll irgendwann 2023 erscheinen, einen konkreten Release-Termin gibt es nicht. Das Spiel ist bereits komplett von Publisher Plaion finanziert und ist für einen Release auf PC und Konsolen geplant. Als Setting dient New York und die altbekannten Bankräuber Dallas, Hoxton, Chains und Wolf kehren zurück.

0:24 Payday 3 - Teaser enthüllt Releasejahr

Die Payday-Serie: Parallel zum neuen Koop-Shooter plant Starbreeze außerdem eine auf Payday basierende TV-Serie. Inspiriert von Filmen wie Heat, Scarface oder Reservoir Dogs soll die Payday-Serie in die Fußstapfen von TV-Produktionen wie The Last of Us oder The Witcher treten.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Payday 3? Was muss der neue Koop-Shooter eurer Meinung nach liefern, um auch nur ansatzweise an den Erfolg von Payday 2 heranzukommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!