Nach mehreren Verschiebungen und Beta-Tests kehrt El Presidente endlich zurück: Tropico 6 steht am Freitag in den Startlöchern und verspricht den klassischen Aufbauspaß mit einem ordentlichen Schuss Humor. Damit ihr wisst, was euch erwartet, erfahrt ihr in unserem Vorabtest, ob das größte Tropico auch das beste ist.

Weniger witzig geht es in Generation Zero zu: Im Koop-Shooter der Avalanche Studios (Just Cause 4) müsst ihr mit Freunden gegen Roboter ums Überleben kämpfen. Das Szenario ist reichlich absurd und einzigartig, denn Generation Zero spielt in Schweden im Jahr 1989.

Ebenfalls in die Koop-Kerbe schlägt Hotlap Heroes: Bis zu 8 Spieler können sich lokal in Arcade-Flitzer schwingen und um den Sieg rasen. Damit wirklich jeder mitspielen darf, könnt ihr jedes Gerät - auch euer Telefon - als Eingabegerät nutzen.

Und in dieser Woche erscheint auch noch ein Warhammer-40K-Lizenspiel mit The Horus Heresy: Legion. Das Genre dieses Vertreters: Sammelkartenspiel.

