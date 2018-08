Die PC-Releases der Woche verheißen, dass das Sommerloch wohl endgültig vorbei ist. Passend zu den heißen Tagen stehen vom 6. bis 10. August 2018 einige heiß erwartete Spiele ins Haus, die wir im Folgenden für euch aufführen.

Für PC-Monsterjäger hat das Warten endlich ein Ende, denn am Donnerstag, dem 9. August 2018, erscheint Capcoms Monster Hunter World. Für PS4 und Xbox One ist der Titel bereits am 26. Januar gestartet und konnte die Kollegen von der GamePro im Test zu Monster Hunter World als »grandioser Monster-Grind« begeistern.

Spieler, die es gerne extrem realistisch mögen und zudem mit den Schlagwörtern »WW2« und »Hardcore-Shooter« liebäugeln, erleben ebenfalls am 9. August den Early-Access-Start von Post Scriptum: The Bloody Seventh. Der WW2-Shooter hat sich von einer Total-Conversion-Mod des Taktikshooters Squad zu einem eigenen Spiel und echten Hoffnungträger unter den Multiplayer-Militärsimulationen »gemausert«.

Wer den Krieg lieber auf dem grünen Rasen ausficht, kann sich am 10. August die virtuelle American-Football-Ausrüstung umschnallen und im strategischen Sportspiel Madden NFL 19 um den Super Bowl kämpfen.

Ebenfalls am 10. August 2019 erlebt das bitterböse Action-Adventure We Happy Few seinen Full Release nach zwei Jahren in Steams Early-Access-Programm. In unserer Preview konnte uns We Happy Few mit seiner finsteren Geschichte in einer dystopischen Welt fesseln. Schon morgen, am 7. August, erscheinen die beiden Action-Titel Dead Cells und Flipping Death sowie das Koch-Geschicklichkeitsspiel Overcooked 2.

Wer sich schon immer einmal wie Der Kleine Prinz im gleichnamigen Kinderbuch von Antoine de Saint-Exupery fühlen wollte, sollte sich einmal das Abenteuerspiel Deiland anschauen, das am 9. August auf Steam erscheint. Dort übernehmen wir die Rolle eines Jungen auf einem winzigen Planeten.

Montag, 6. August

-----------

Dienstag, 7. August

Mittwoch, 8. August

-----------

Donnerstag, 9. August

Freitag, 10. August

