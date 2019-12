PC-Releases der Woche: Die wichtigsten Spiele-Neuerscheinungen im Überblick

Weihnachten rückt immer näher und die ersten Tannenbäume zieren die heimischen Wohnzimmer - wer noch immer auf der Suche nach dem passenden Geschenk ist, welches man darunter platzieren könnte, wird vielleicht bei den Spiele-Releases der 50. Kalenderwoche fündig.

Bereits am Montag gibt es zwei Highlights: In Ashen (wir vergeben im GameStar-Test eine 80) kämpfen wir uns nun auch endlich auf Steam in bester Dark-Souls-Manier durch eine offene Spielwelt. Die Horror-Hoffnung GTFO der ehemaligen Payday-Macher schickt uns zusammen mit drei weiteren Mitspielern in ein von Monsterhorden bevölkertes Tunnelsystem und will uns das Fürchten lehren.

Mech-Action und ein VR-Highlight

Mit MechWarrior 5: Mercenaries erscheint nach fast 20 Jahren endlich ein neuer Single-Player-Teil der Mech-Action-Reihe - allerdings exklusiv im Epic Games Store. Wie gut das ganze geworden ist, könnt ihr am 10. Dezember im Test hier auf GameStar.de lesen.

Für alle VR-Enthusiasten dürfte Boneworks ein langersehntes Highlight sein: Das Action-Adventure will mit seiner hochrealistischen Physik neue Maßstäbe setzen und ein Aushängeschild dafür werden, was in der virtuellen Realität schon jetzt bereits spielerisch möglich ist.

Wer es eher etwas gemächlicher mag, könnte hingegen beim Anime-Minecraft Dragon Quest Builders 2 oder der Aufbausimulation Transport Fever 2 gut aufgehoben sein. Alle weiteren interessanten Releases findet ihr hier in unserer Liste:

Montag, 09. Dezember

Ashen (Open-World-Soulslike mit Koop-Fokus jetzt auch bei Steam)

GTFO (Left 4 Dead trifft Payday in einem Sci-Fi-Szenario im Early Access)

Dienstag, 10. Dezember

Mittwoch, 11. Dezember

Donnerstag, 12. Dezember

Freitag, 13. Dezember

Lumberjack Simulator (macht euch zum Forstwirt und Holzfäller)

Die wichtigsten PC-Releases des ganzen Monats Dezember haben wir außerdem in unserem Video für euch nochmal zusammengestellt - unter anderem gibt es Gameplay aus MechWarrior 5 und Boneworks zu sehen: