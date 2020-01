Nachdem in den vergangen zwei Wochen mit Monster Hunter World: Iceborne und Dragon Ball Z: Kakarot bereits zwei langerwarte Kracher erschienen sind, geht es in der vierten Kalenderwoche wieder etwas gemächlicher zu.

Für alle Pokémon-Fans könnte TemTem ein wahrer Traum sein: Das Spiel ist quasi ein Pokémon-MMO, es fehlt nur die offizielle Lizenz. Ihr durchstreift eine bunte Welt, die mit anderen Spielern und unzähligen fang- & zähmbaren Monstern gefüllt ist.

Eure Haustiere könnt ihr - ganz wie im großen Vorbild - trainieren und kämpfen lassen. Mit Freunden könnt ihr, dank des Multiplayer-Aspekts, sogar ein Team bilden und in 2vs2-Kämpfen antreten.

VR-Zombies & Taktik-Klassiker

Nachdem Telltale Games das Zeitliche segnete, sicherte sich Publisher Skytale prompt deren Rechte an The Walking Dead. Mit The Walking Dead: Saints and Sinners erscheint nun ihr erster Titel, der diese Lizenz nutzt. Im VR-Shooter müsst ihr euch durch ein zombieverseuchtes New Orleans schlagen und ein Geheimnis lüften, welches die Wende im Krieg zwischen Menschen und Untoten bringen könnte.

Außerdem warten diese Woche noch zwei HD-Remaster auf euch: Ab Donnerstag dürft ihr den Echtzeit-Taktik-Klasser Commandos 2 sowie das Römer-RTS Praetorians in einer vollständig überarbeiteten HD-Version angehen. Beide Titel sind für Vorbesteller schon seit Mitte Dezember in einer Beta-Version verfügbar.

Dienstag, 21. Januar 2020

TemTem (Von Pokémon inspiriertes Online-Sammelabenteuer)

DEEEER Simulator (Chaos und Zerstörung à la Goat Simulator)

Super Kickers League (Arcade-Fußball für bis zu 6 Spieler im lokalen Couch-Koop)

Mittwoch, 22. Januar 2020

Alien Shooter 2: The Legend (Top-Down-Shooter gegen Alien-Horden mit RPG-Elementen)

Donnerstag, 23. Januar 2020

Freitag, 24. Januar 2024