Der Freitag hat es diese Woche ganz schön in sich. Gleich zwei heiß erwartete PC-Spiele feiern am 25. Oktober ihren Release, sprechen aber auch zwei recht unterschiedliche Zielgruppen an.

Call of Duty: Modern Warfare und The Outer Worlds sind zwar in gewisser weise beides Ego-Shooter. Doch während CoD seine Kunden mit explosiver Action und rasanten Feuergefechten lockt, erwartet uns in dem Rollenspiel The Outer Worlds ein abenteuerliche Reise durch ein vom Kommerz durchdrungenes Universum.

Wem keiner der beiden Titel so richtig zusagt, für den bleiben aber noch vier weitere Wochentage, an denen sich ein paar kleinere Perlen finden lassen. Am Dienstag erscheint beispielsweise Moons of Madness, in dem sich besonders Freunde zünftigen Lovecraft-Horrors wie zu Hause fühlen werden.

Ein weiteres Highlight erscheint am Mittwoch. Wenn ihr euch in Rollenspielen nämlich schon immer dem Wirt in eurem Lieblings-Gasthaus nahe gefühlt habt, dann werft mal einen Blick auf Crossroads Inn. Hier schmeißt ihr eure eigene Fantasy-Taverne und versorgt müde Abenteurer mit Speis und Trank.

Montag, 21. Oktober

The Forgettable Dungeon Early Access (Top-Down Koop-Roguelike in einer Voxelwelt)

Hero's Story Early Access (Indie-Rollenspiel aus der First-Person)

Dienstag, 22. Oktober

WWE 2K20 (jährlicher Ableger des größten Wrestling-Franchises der Welt)

Borderlands 2 VR (der Loot-Shooter-Klassiker jetzt in der virtuellen Realität)

Moons of Madness (psychologischer Horror auf dem Mars)

Mittwoch, 23. Oktober

Donnerstag, 24. Oktober

Freitag, 25. Oktober

