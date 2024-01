Ein geniales Pen-&-Paper-Rollenspiel gibt's gerade für 23 statt 400 Euro

Das neue Bücher-Bundle bei Humble führt euch in die düstere Welt von Call of Cthulhu - und wahlweise sogar nach Berlin.

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, ein neues Pen & Paper auszuprobieren oder überhaupt mal in das Hobby reinzuschnuppern, dann solltet ihr unbedingt beim Humble Bundle vorbeischauen. Hier werden regelmäßig digitale Regelbücher zu verschiedenen Systemen in große Pakete gepackt, die ihr dann für vergleichsweise wenig Geld einfach einsacken könnt.

Aktuell zahlt sich das Bundle ganz besonders aus, denn hier wird eine große Sammlung an Büchern rund um Call of Cthulhu angeboten. Enthalten sind genug Werke, um sofort mit dem Spielen loslegen zu können! Ihr braucht also nur das Bundle kaufen und habt alles, was ihr braucht. Inklusive zahlreicher Abenteuer für jede Menge Rollenspiel-Abende.

1:50 Call of Cthulhu gibt es auch in Form von PC-Spielen.

Das steckt alles im neuen Bücher-Bundle

Einziger Nachteil des Bücher-Bundles bei Humble ist natürlich, dass die Bücher lediglich digital zur Verfügung stehen. Wer also Wert auf Hardcover und dergleichen legt, wird hier nicht bedient. Dafür bekommt ihr aber auch Werke mit einem Gesamtwert von 370 Euro und müsst dafür lediglich 23 Euro zahlen.

Natürlich könnt ihr wahlweise auch mehr Geld ausgeben, wenn euch der Inhalt zusagt und ihr bereit seid, freiwillig etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Ihr könnt auch weniger als 23 Euro ausgeben, dann erhaltet ihr allerdings nicht alle 25 Artikel - dafür müsst ihr mindestens 23 Euro bezahlen.

Gerade für Horror-Fans könnte sich die Investition aber lohnen. Call of Cthulhu ist ein hochgeschätztes Regelsystem, das auf den Werken der Horror-Ikone H.P. Lovecraft basiert und eine enorm stimmungsvolle Welt voller kosmologischer Monster oder Rituale bietet. Eine Welt, die droht, eure Investigatoren leicht in den Wahnsinn zu treiben.

Zu dem Bundle gehören sowohl Regelbücher als auch Abenteuerbände und einige vertiefende Info-Bände, die euch mit der Cthulhu-Mythologie vertraut machen. Einige der wichtigsten Bücher aus dem Bundle sind:

Starter Set: Hier steckt alles drin, um direkt eine Runde mit euren Freunden zu spielen.

Hier steckt alles drin, um direkt eine Runde mit euren Freunden zu spielen. Investigator Handbook: Ein wichtiger Regelband für alle Spielerinnen und Spieler, die sich einen eigenen Charakter bauen wollen.

Ein wichtiger Regelband für alle Spielerinnen und Spieler, die sich einen eigenen Charakter bauen wollen. Keeper Rulebook: Ein wichtiger Regelband für die Spielleitung eurer Runde, mit Infos zu Regeln, Zaubern oder Monstern.

Ein wichtiger Regelband für die Spielleitung eurer Runde, mit Infos zu Regeln, Zaubern oder Monstern. Berlin: The Wicked City: Eine Szenario-Übersicht über Berlin in der Welt von Call of Cthulhu, inklusive einiger bespielbaren Szenarien.

Eine Szenario-Übersicht über Berlin in der Welt von Call of Cthulhu, inklusive einiger bespielbaren Szenarien. Reign of Terror: Eine komplette Story-Kampagne während der Französischen Revolution.

Wie immer bei den Humble-Angeboten gilt auch in diesem Fall, dass die Bücher allesamt auf Englisch sind. Zumindest die Spielleitung sollte sich also nicht davor scheuen, englische Texte durchzuackern. Das gesamte Bücher-Bundle ist noch bis zum 27. Januar verfügbar.

Was ist eure Meinung zu dem Call-of-Cthulhu-Bundle? Ist das für euch die perfekte Gelegenheit, euch endlich mal in diese schaurige Welt voller Mysterien zu wagen, oder habt ihr weiterhin kein Interesse an dem System? Spielt ihr vielleicht sogar schon regelmäßig Call of Cthulhu? Wenn ja, hilft euch das Paket und könnt ihr es empfehlen? Schreibt es uns in die Kommentare!