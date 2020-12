Perfect Dark: Kult-Shooter der N64-Ära kommt zurück

Bei den Game Awards 2020 zeigte das Microsoft-Studio The Initiative einen Trailer zum neuen Perfect Dark, den ihr euch oben anschauen könnt. Vielen jüngeren Spielern dürfte der Titel gar nichts sagen, während die alten Hasen anerkennend mit der Zunge schnalzen.

Anno 2000 war Perfect Dark für Fans des Ego-Shooter-Meilensteins Goldeneye 007 eine Art Bruder im Geiste. Perfect Dark setzte auf ganz ähnliche Stärken, da Gameplay und Steuerung der beiden Shooter sehr nahe beieinander lagen. Und in irgendeiner Form kehrt der Klassiker Perfect Dark nun zurück.

Microsoft hatte bereits in der Vergangenheit erklärt, dass alle ihre künftigen Xbox-Spiele auch auf PC herauskommen werden. Nach dieser Logik dürfen PC-Spieler auch im kommenden Perfect Dark als Agentin Joanna Dark auf geheime Mission gehen.

Was ist das neue Perfect Dark?

Im offiziellen Blogpost gibt es erste Informationen zum neuen Perfekt Dark. Allerdings halten sich die harten Fakten stark in Grenzen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Die Entwickler wollen bald weitere Details mitteilen. Zumindest aber das Agenten-Setting ist bestätigt:

"Mit Perfect Dark wollen wir einen Geheimagenten-Thriller liefern, der in einer Welt der nahen Zukunft spielt."

Das neue Perfect Dark soll einen Reboot der Serie darstellen, wie die simple Namenswahl im Wortlaut des Originals von 2000 vermuten lässt. Auch der Trailer, der auf dem Dach des bösen Konzerns Datadyne endet, deutet darauf hin. Schließlich begann genau dort die Geschichte von Joanna Dark. Und im Entwicklervideo ist von einer »Neuerfindung« des Spiels die Rede:

Offenbar wollen die Entwickler das Spiel auch Gameplay-technisch in die Gegenwart holen. Und das ist ein weiter Weg von der Vorlage aus den 00er Jahren. Schaut euch das ursprüngliche Perfect Dark in unserer Retro Hall of Fame an:

Aber auch ein kurioses Detail könnte einen Hinweis geben: Am Ende steht Dark auf dem Dach, während in der Ferne die Pyramiden zu erkennen sind. Ob das eine Anspielung auf neue Orte zum Erkunden ist? Man kann zumindest davon ausgehen, dass die Entwickler die Fans noch ein wenig länger auf die Folter spannen wollen.