Game Awards 2020: Alle Ankündigungen & Trailer in der Übersicht

Bei den diesjährigen Game Awards wurden vergangene Nacht über 40 neue Trailer zu neu angekündigten Spielen, heißerwarteten Titeln und kostenlosen DLCs gezeigt.

In diesem Artikel haben wir alle für PC-Spieler wichtigen Trailer und Teaser gesammelt - die Gewinner der verschiedenen Kategorien findet ihr hier:

Mass Effect

Das neue Mass Effect kehrt zurück zu den Wurzeln der Marke: Wie der erste Trailer verrät, wird der nächste Serienteil wieder in der Milchstraße spielen und voraussichtlich an die Handlung der originalen Trilogie anknüpfen. Welche Details sich im Trailer verstecken, lest ihr in unserem Artikel:

Dragon Age 4

Auch die zweite große Rollenspielserie von Bioware hat einen neuen Teaser bekommen, der näher auf die Geschichte der RPG-Hoffnung eingeht. Welche Infohappen sich zu Story und Setting von Dragon Age 4 in dem Video verstecken, lest ihr in unserer News:

Crimson Desert

Ganz ehrlich: Crimson Desert sieht einfach unfassbar gut aus! Doch das Mittelalter-Rollenspiel will euch auch mit einer offenen Spielwelt überzeugen. Auch wenn das Spiel von einem koreanischen Entwickler stammt, der zuvor für das grind-lastige MMO Black Desert Online bekannt geworden ist, sollte kein Open-World-Fan dieses Spiel ignorieren, findet Peter:

Back 4 Blood

Das Entwicklerstudio Turtle Rock, welches für Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 verantwortlich ist, hat sich 2011 von Valve losgesagt. Nachdem ihr letztes Spiel Evolve mehr oder weniger floppte, kehren sie nun mit Back 4 Blood zu ihren Wurzeln zurück - das neue Spiel wird quasi Left 4 Dead 3:

The Callisto Protocol

Das nächste Spiel, das quasi der inoffizielle Nachfolger einer geliebten Spieleserie sein könnte: The Callisto Protocol stammt von Glen Schofield, dem Kopf hinter dem kultigen Horror-Shooter Dead Space und könnte auch als vierter Teil der Serie durchgehen. Mit einem neu gegründeten Studio will er auf bekannte Stärken setzen. Mehr dazu lest ihr hier:

Ark 2

Überraschend wurde mit Ark 2 auch eine Fortsetzung des Dino-Survival-Spiels angekündigt. Im nächsten Teil der Multiplayer-Sandbox wollen die Entwickler noch mehr auf Story setzen, in der Geschichte spielt Action-Star Vin Diesel die Hauptrolle des Charakters Santiago:

