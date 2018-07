Im November kommt Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen als Fortsetzung zum ersten Kinohit von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling in den Kinos. Im Vorfeld zur Comic Con 2018 gibt es weitere neue Bilder und erste Story-Details.

So sprach Neuzugang Jude Law über seine Rolle als junger Zauberer Albus Dumbledore (via EW), den beliebten Professor von Hogwarts aus der Harry-Potter-Reihe. Demnach lernen wir seine Vorgeschichte besser kennen:

"Was du nicht vergessen solltest, ist, dass dies erst der zweite Phantastische Tierwesen-Film in einer Reihe ist. Und was brilliant an [J.K. Rowling] Art zu Schreiben ist, wie sie ihre Charaktere über die Zeit hinweg offenbart, bis sie deren Herz offenlegt. Du lernst Albus erst kennen und es liegt nahe, dass noch mehr folgen wird. Am Anfang erfahren wir in diesem Film etwas über seine Vergangenheit. Charaktere und Beziehungen werden sich natürlich entfalten, aber wir werden nicht alles auf einmal enthüllen."