Plague Tale: Die gefeierte Mittelalter-Reihe geht weiter – aber mit überraschender Neuausrichtung

Sophia ist diesmal die Hauptfigur. Ihr seid ihr vermutlich schon begegnet.

A Plague Tale hat sich inzwischen einen treuen Fan-Kreis erobert. Die beiden düsteren Mittelalter-Fantasy-Spiele Innocence und Requiem erzählten die Geschichte von zwei Geschwistern, die in einer pestverseuchten Welt ums Überleben kämpfen.

Nun wurde ein Prequel angekündigt, das nicht nur neue Facetten der Welt beleuchten soll, sondern auch mit deutlich mehr Action aufwartet. Wir haben alle bekannten Infos. Schaut euch am besten gleich mal den ersten Trailer an, um in die richtige Stimmung zu kommen. Für Fans gibt's ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht:

1:43 Resonance: A Plague Tale Legacy - Mittelalter-Reihe bekommt eine Vorgeschichte mit mehr Action

Das ist Resonance: A Plague Tale Legacy

Worum geht’s hier? Die Story ist 15 Jahre vor den Ereignissen von A Plague Tale: Requiem angesiedelt. Entsprechend gibt’s eine neue Hauptfigur. Ihr schlüpft diesmal in die Rolle von Sophia – die Fans des Vorgängers schon kennen werden.

In Resonance erleben wir jetzt ihre Vorgeschichte als Plünderin auf der Suche nach Antworten. Sie kämpft sich durch die Insel des Minotaurus, natürlich voller Rätsel und mit Labyrinth. Kenner der griechischen Mythologie nicken jetzt. Und fragen sich: Moment Mal, das ist aber nicht Mittelalter? In Resonance wechselt die Story zwischen Mittelalter und Antike. Vergangenheit und Gegenwart sind eng miteinander verknüpft.

Was ist anders? Der Fokus des Spiels soll mehr auf Action liegen, obwohl die Story weiterhin im Mittelpunkt steht. Ihr schleicht also nicht die meiste Zeit, sondern kämpft und springt, pariert und löst Lichträtsel.

Wann erscheint Resonance? Im Jahr 2026, ein konkretes Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Wo kann ich Resonance spielen? Das Spiel kommt für PC (via Steam), PlayStation 5 und Xbox X/S raus. Auf der Xbox landet es auch direkt zum Release im Game Pass, ihr müsst also nur den Abo-Preis dafür bezahlen.

Entwickelt wird Resonance: A Plague Tale Legacy wieder von Asobo Studio, als Publisher ist nach wie vor Focus Entertainment an Bord.