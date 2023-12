Bei PS Plus gibt’s im Januar 2024 ein Story-Meisterwerk für Fans von The Last of Us und mehr

A Plague Tale: Requiem nimmt euch mit auf einen Horror-Trip, den man gesehen haben muss.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem könnt ihr euch im Januar 2024 über zwei düstere Abenteuer freuen. Während ihr bei dem einen auf leisem Fuß unterwegs seid, schickt ihr bei dem anderen dämonischen Unrat zurück in die Hölle. Doch auf Indie-Fans kommen auf ihre Kosten.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Januar 2024 herunterladen? Bereits am 2. Januar ist es so weit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 6. Februar bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: A Plague Tale: Requiem

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Plattform: PS5

PS5 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 17. Oktober 2022

Die Geschichte von A Plague Tale: Requiem dreht sich wie schon beim Vorgänger um die Geschwister Amicia und Hugo. Letzterer ist von einem Fluch betroffen, der alles verschlingende Rattenplagen heraufbeschwört. Um ihn zu brechen, begeben sich die beiden auf eine lebensgefährliche Reise durch den Süden des mittelalterlichen Frankreichs.

In dem Action-Adventure greift ihr nur selten zu euren Waffen, sondern sichert euer Überleben hauptsächlich, indem ihr nützliche Gegenstände herstellt und euch vor euren Feinden versteckt. Die größte Gefahr sind jedoch nicht andere Menschen, sondern bösartige Ratten, die euch wie Piranha-Schwärme in Windeseile in die ewigen Jagdgründe befördern. In diesem Trailer könnt ihr euch ein Bild von der Situation machen:

1:09 Ratten-Gameplay: A Plague Tale Requiem zeigt mehr Nager als je zuvor

Die große Stärke von A Plague Tale: Requiem ist die emotionale Beziehung zwischen Amicia und Hugo, die im Zusammenspiel mit der atmosphärischen Spielwelt besonders Fans von The Last of Us abholen wird. Ein weiteres Highlight sind die neuen Rattenschwärme: Die sind durch die neuen technischen Möglichkeiten nochmal deutlich beeindruckender, als sie es bereits bei A Plague Tale: Innocence waren.

Die weiteren Dezember-Titel für PS-Plus

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

Evil West: Evil West ist ein klassischer, gradliniger Third-Person-Shooter im Wilden Westen, bei dem ihr tausende Vampire und andere Kreaturen niedermäht. Durch die Mischung aus Nah- und Fernkampf ergibt sich ein ungewöhnliches und interessantes Spielgefühl.

Nobody Saves The World: Bei diesem actionreichen 2D-Rollenspiel könnt ihr euch in 15 verschiedene Lebewesen wie einen Drachen oder einen Hasen verwandeln, um unterschiedliche und teils kuriose Quests zu erledigen. Jede Form hat einzigartige Fähigkeiten, die ihr ohne Probleme miteinander kombinieren könnt.

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 1. Januar Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

