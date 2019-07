Drei Wochen lang thronte mit Valves Index VR auf Platz 1 der Steam-Verkaufscharts kein Spiel, sondern VR-Hardware. Vergangene Woche hat sich das geändert. Zwischen dem 22. und 28. Juli konnte sich mit PUBG endlich wieder ein Spiel an die Spitze kämpfen - zumindest so halb. Der große Erfolg gelang dem Battle Royale nämlich nicht in erster Linie durch Spieleverkäufe, sondern durch den eigenen Battle Pass.

Der Survivor Pass 4 wurde in der Woche umsatzstärker gekauft als jedes andere Steam-Produkt. Auf Platz 2 steht allerdings auch Playerunknown's Battleground selbst, der Multiplayer-Shooter erkämpft sich also mit Fug und Recht die doppelte Spitzenposition. Das Valve Index VR Kit mischt auf Platz 3 aber immer noch ziemlich ordentlich mit.

Abseits des Siegertreppchens dominiert Bethesda konsequent die Top 10. Kein Wunder, schließlich sorgt der Quake-Con-Sale für ziemlich ordentliche Rabatte auf alle möglichen Bethesda-Produkte. Folglich finden sich neben dem neuen Wolfenstein: Youngblood auch Klassiker wie Skyrim, Fallout 4 und Doom (2016) unter den Top-Platzierungen. Wir haben das neue Wolfenstein übrigens ausführlich getestet - und ziehen ein durchwachsenes Fazit.

Die Steam-Verkaufscharts (22. bis 28. Juli 2019)

