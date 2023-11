Social-Feature am Ende: Jetzt reißt selbst PlayStation die Brücken zu Twitter ab

Eure coolen Spidey-Stunts könnt ihr künftig nicht mehr via Twitter teilen.

Seit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk hat sich viel verändert in der Welt von Social Media, beispielsweise der Name von Twitter, Entschuldigung, X. Und auch die großen Tech-Konzerne haben auf den Umbruch reagiert - namentlich Microsoft und Blizzard, die bereits früher im Jahr die Integration von X/Twitter gekappt haben. Nun zieht auch Sony auf sämtlichen PlayStation-Konsolen nach.

Konkret: Früher war es möglich, beispielsweise Gameplay-Clips direkt über das Share-Feature der PlayStation via Twitter zu publizieren. Ähnlich funktionierte es auf der Xbox oder in World of Warcraft. Ab dem 13. November 2023 wird diese Funktion nun auch auf PlayStation 4 und 5 verschwinden. Auf Sonys offizieller Supportseite heißt es:

Ab dem 13. November 2023 ist die Integration von X (früher bekannt als Twitter) auf PlayStation 4 und 5 nicht länger verfügbar. Das beinhaltet die Möglichkeit, publizierte Twitter-Inhalte direkt auf PS4/PS5 anzuschauen oder selbst Inhalte, Errungenschaften oder andere Gameplay-verwandten Aktivitäten direkt von der Konsole auf X zu teilen. Ein X-Account lässt sich auch nicht länger mit der PlayStation verknüpfen.

Es folgen dann noch ein paar Verlinkungen auf alternative Sharing-Möglichkeiten, beispielsweise über die PlayStation App, aber des Pudels Kern ist: Twitter/X und Sony gehen getrennte Wege. Über die Gründe lässt sich natürlich spekulieren - Sony erwähnt hier keine konkreten Hintergründe, aber man kann schwer davon ausgehen, dass dieser Schritt mit Twitters neuer Monetarisierungs-Policy zu tun hat.

1:06 Twitter Häufigkeitslimit überschritten: So lange dauert es, bis die Lesebeschränkung greift

Eurogamer rechnet beispielsweise hoch, dass die Nutzung der Twitter- beziehungsweise X-API Sony monatlich etwa 42.000 US-Dollar kosten würde. Vor Übernahme durch Musk war die Nutzung der Twitter-API für Unternehmen kostenlos. Das hat sich mittlerweile geändert.

Werdet ihr dem Feature hinterher trauern? Habt ihr das Sharing via Social überhaupt jemals genutzt? Lasst es uns gerne wissen.