PlayStation feuert Entwickler in mehreren Ländern, verliert mit einem Schlag »Jahrzehnte an Erfahrung«

Die Entlassungswelle in der Videospielbranche reißt nicht ab. Jetzt hat es erneut zahlreiche Mitarbeiter bei PlayStation erwischt. Dort wurden bereits im Vorjahr rund 8 Prozent der Beschäftigten gekündigt.

In mindestens zwei Ländern ist es erneut zu Entlassungen bei PlayStation-Studios gekommen. Wie das Videospielmagazin Kotaku berichtet, sind Entwicklerteams in den USA und in Malaysia betroffen.

Es wäre bereits die zweite Kündigungswelle bei PlayStation im Jahr 2025. Anfang 2024 hatten rund 900 Angestellte ihre Jobs bei PlayStation verloren.

»Nach 16 Jahren endet meine Reise«

Im Kotaku-Bericht ist die Rede von »umfassenden Kündigungen«, genaue Zahlen sind jedoch nicht bekannt. Einige der Entlassungen sollen mit einem kürzlich eingestellten Live-Service-Spiel beim Entwickler Bend Studio (Days Gone, Syphon Filter) zusammenhängen.

Betroffen sind demnach folgende Studios:

PlayStation Visual Arts (San Diego, USA)

PlayStation Studios Malaysia (Kuala Lumpur)