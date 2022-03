Schon seit geraumer Zeit vermuten Branchen-Insider, dass Sony einen Konkurrenzdienst zu Microsofts Game Pass plant. Das käme nicht überraschend, immerhin ist der Spieleabo-Dienst des Redmonder Konzerns mit seinen mehr als 25 Millionen Abonnenten überaus beliebt und erfolgreich.

Bislang gab es noch keine handfesten Infos zu dem möglichen PS-Service. Nun hat sich jedoch der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Journalist Jason Schreier zu dem Thema geäußert. Auch erste konkrete Angaben zu Mitgliedsstufen und Preisen machen die Runde.

Bedenkt aber bitte unbedingt: Solange Sony sich nicht offiziell äußert, sind alle Angaben mit Vorsicht zu genießen und müssen nicht korrekt sein.

Reveal schon kommende Woche?

In seinem Bericht schreibt Schreier, dass Sony die Enthüllung des Dienstes bereits für die kommende Woche (28. März bis 3. April 2022) plane. Er beruft sich auf Personen, die mit den Plänen des japanischen Konzerns vertraut seien.

Wie soll der Dienst lauten? Der Codename des neuen Services soll Spartacus lauten. Zum finalen Namen gibt es bislang noch keine handfesten Informationen.

Was soll Spartacus alles bieten? Jason Schreier beschreibt den neuen Service als Kombination aus PlayStation Plus und PlayStation Now. Nutzer sollen Zugriff auf moderne und klassische Titel erhalten.

Preise und Mitgliedsstufen: Bereits im Februar 2022 äußerte sich Jeff Grubb von Venturebeat zu Preisen und drei verschiedenen Mitgliedschaften, die PlayStation-Besitzern zur Auswahl stehen sollen.

Die günstigste Stufe von Spartacus (10 US-Dollar) soll in Sachen Umfang dem gegenwärtigen Playstation Plus ähneln, man würde demnach monatlich ein paar Titel erhalten, die man der eigenen Bibliothek hinzufügen könnte. Wer 13 US-Dollar bezahlt, soll darüber hinaus Zugriff auf den neuen Spielekatalog ähnlich dem Game Pass erhalten. Und für 16 US-Dollar kämen noch Demoversionen, Classic Games und die Möglichkeit des Streamings hinzu.

The Last of Us und Co. auf dem PC?

Vor allem der letzte Punkt, das Streaming, wäre für PC-Spieler interessant. Denn dadurch bestünde in der Theorie die Möglichkeit, bislang nicht für den Heimrechner erhältliche Spiele wie The Last of Us, Ghost of Tsushima oder das erst kürzlich erschienene Horizon: Forbidden West spielen zu können.

Aber gibt es auch bei diesem Punkt ein paar Fragezeichen: Unterbindet Sony diese Möglichkeit für PC-Spieler einfach? Wenn nein, wie gut wäre die Spielerfahrung in Sachen Bildqualität und Eingabelatenz? Ihr seht, es gibt viele offene Punkte, über die wir wohl erst Klarheit erhalten, sobald Sony den Dienst offiziell ankündigt.

Es gibt schon seit einiger Zeit Anzeichen dafür, dass sich Sony angesichts der Konkurrenz durch Microsoft in Zukunft breiter aufstellen möchte. Dafür spricht nicht zuletzt die große Übernahme von Bungie, die vor allem aufgrund ihrer Erfahrung mit Live-Service-Spielen wie Destiny 2 lukrativ für Sonys Pläne sein könnten.

Klage gegen Sony

Gegen Sony läuft eine Klage wegen Geschlechter-Diskriminierung. Mitarbeiterinnen berichteten über toxisches Arbeitsklima und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In unserem Artikel zum Thema erfahrt ihr mehr über die Vorwürfe und die Reaktionen seitens Sony.

Würdet ihr ein Abonnement des neuen Sony-Dienstes erwägen, wenn dadurch wirklich Exklusivtitel auf dem PC per Stream spielbar wären? Oder nehmt ihr lieber zähneknirschend die längere Wartezeit in Kauf und wartet auf Portierungen für den Heimrechner? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!