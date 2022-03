Bei den State of Play Events zeigt Sony meistens die neuesten Blockbuster für die PlayStation-Konsolen. Bei der am 9. März 2022 abgehaltenen Präsentation wurden jedoch fast ausschließlich Spiele vorgestellt, die auch für den PC erscheinen sollen.

Hier verschaffen wir euch einen Überblick darüber, auf was sich auch PC-Spieler freuen dürfen und zeigen euch alle neuen Trailer von der State of Play.

Damit ihr euch nicht die Finger wund scrollt, haben wir ein Inhaltsverzeichnis mit allen Neuankündigungen erstellt:

Außerdem wurden neue Trailer zu bereits angekündigten Spielen gezeigt:

Alle Neuankündigungen für den PC in der Übersicht

Hier findet ihr die Trailer und eine kurze Beschreibung der auf der State of Play neu angekündigten Spiele, die auch für den PC erscheinen.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

Genre: Action | Entwickler: Bandai Namco | Release: Herbst 2022

Dieses Beat 'em up beruht auf dem Manga JoJo's Bizarre Adventure und ist ein rundum erneuerte Version des Originalspiels aus dem Jahr 2013. Ihr prügelt euch mit 50 Charakteren aus dem Werk des japanischen Künstlers Hirohiko Araki.

Das neue Spiel soll 6 verschiedene Spielmodi bieten und über weiterentwickeltes Gameplay verfügen. Unter anderem wurde die Kampfgeschwindigkeit angepasst, sowie Hit Stops und schnelle Sprünge zum Ausweichen hinzugefügt. Natürlich gibt es auch eine Menge neuer Kombos, außerdem dürft ihr eure Charaktere mit Skins anpassen.

Gundam Evolution

Genre: Hero-Shooter | Entwickler: Bandai Namco Online | Release: 2022

Mit Gundam Evolution wurde ein Free2Play-Shooter in First Person angekündigt: Dieser basiert auf dem namensgebenden, japanischen Sci-Fi-Universum Gundam in dessen Zentrum humanoide, von Menschen gesteuerte Roboter stehen.

Die Kontrolle über diese Mobile Suits übernehmt ihr auch in Gundam Evolution und kämpft in actionreichen sechs-gegen-sechs Gefechten um verschiedene Ziele. Ihr könnt dabei verschiedene Einheiten wählen, die sich durch einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften auszeichnen und euch so an die Gefechtsbedingungen anpassen.

Außerdem könnt ihr kurze Distanzen mithilfe eines Zusatzantriebs extrem schnell zurücklegen und gelegentlich eine mächtige Fähigkeit aktivieren, die von der gewählten Einheit abhängig ist. Beides sollt ihr zu eurem taktischen Vorteil nutzen können, um eure Gegner auszuspielen.

The DioField Chronicle

Genre: Taktik-Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Release: 2022

Das Taktik-Rollenspiel The DioField Chronicle soll eine tiefgründige Geschichte mit vielen Charakteren bieten. Die detaillierten Umgebungen der Insel DioField sind dabei von Fantasy, mittelalterlichen und modernen Einflüssen inspiriert.

In den taktischen Echtzeitschlachten müsst ihr die Stärken eurer Einheiten richtig ausspielen um den Sieg davonzutragen. Außerdem müsst ihr geschickt Klassen, Skills und Ausrüstung einsetzen. Mit dabei ist auch ein neues Kampfsystem, das viel strategisches Denken erfordern soll.

TMNT: The Cowabunga Collection

Genre: Diverse | Entwickler: Diverse | Release: 2022

Bei Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection handelt es sich nicht um ein neues Spiel, sondern um eine Sammlung von 13 älteren Spielen rund um die bekannten Schildkröten. Diese stammen aus der Zeit der Spielhallen, dem Nintendo Entertainment System, dem Super NES, dem Sega Genesis und dem Nintendo Gameboy , es ist also viel Nostalgie im Spiel.

Die Spiele wurden für moderne Systeme optimiert und um zusätzliche Funktionen erweitert. Manche Spiele verfügen nun über Online- und lokalen Multiplayer. Außerdem gibt es neue Spielmodi, HD-Texturen, Tastenzuweisung und zusätzliche Medieninhalte.

Valkyrie Elysium

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Soleil Ltd. | Release: 2022

Als Walküre und Botin des nordischen Gottes Odin müsst ihr im nächsten Teil der Valkyrie-Reihe erneut die Welt retten. Dabei stellen sich euch allerlei Gegner, von Menschen über Drachen und andere Monster in den Weg.

Diese besiegt ihr mit den aus der Reihe bekannten Spezialangriffen und Kombos, die in Elysium zu einem neuen Kampfsystem vereint werden. Außerdem helfen euch die sogenannten Einherjar - rekrutierbare Krieger - im Kampf. In Valkyrie Elysium sollt ihr eine epische Geschichte rund um Ragnarök, also das Ende der Welt erleben und wunderschöne Umgebungen bereisen.

Exoprimal

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release: 2023

Die heutige Vorhersage: Starker Dinosaurier-Regen. In Exoprimal stellt ihr euch als Team aus fünf Spielern Horden von Raptoren und anderen Dinos entgegen, die sich aus seltsamen Portalen auf die Erde ergießen. Mit dabei sind natürlich auch Klassiker wie der Triceratops und der T-Rex.

Dabei kämpft ihr in verschiedenen Exo-Suits, die klassische Rollen erfüllen: Es gibt zum Beispiel einen wuchtigen Anzug, der viel aushält, einen Nahkämpfer, und eine mit vielen Waffen ausgestattete Rüstung, die ganze Scharen von Gegnern niedermähen kann.

Exoprimal ist in erster Linie ein Koop-Spiel, enthält aber auch kompetitive Elemente: Denn es werden stets zwei Teams zur Bekämpfung der urzeitlichen Bedrohung entsandt, und nur eines von beiden kann überleben.

Wer gerne gegen riesige Urzeit-Bestien kämpft, sollte auch einen Blick auf Instinction werfen:

48 9 Mehr zum Thema Dino-Shooter Instinction: Was für ein Spiel ist das?

Trailer zu bekannten Spielen

Neben den Neuankündigungen gab es bei Sony's State of Play auch noch eine Reihe neuer Trailer zu bereits angekündigten Spielen zu sehen, die ihr hier sehen könnt.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Team Ninja | Release: 18. März 2022

Stranger of Paradise soll die Final-Fantasy-Reihe umdenken und eine neue Vision bieten. In dem düsteren Action-Rollenspiel müssen wir als Protagonist Jack das Königreich Cornelia vor dem Schurken Chaos retten.

Bei unsere Mission begleitet und unterstützt uns eine fünfköpfige Gruppe von Helden. In dem kurzen Gameplay-Trailer, der anlässlich der State of Play veröffentlicht wurde, sehen wir vor allem Kampfszenen. Wenn ihr mehr Bewegtbilder zum Spiel sehen wollt, dann schaut euch doch diesen Trailer an.

Ghostwire: Tokyo

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Tango Gameworks | Release: 25. März 2022

Bei Ghostwire: Tokyo handelt es sich zwar nicht um ein reines Horrorspiel, unheimlich wird es aber allemal. In dem Action-Adventure von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami reist ihr nach Japan. Dort untersucht ihr die Ursachen eines mysteriösen Massenverschwindens, hinter dem wohl übernatürliche Mächte stecken.

Wir konnten bereits eine Stunde Gameplay von der neuen IP des Publishers Bethesda sehen und waren sehr überrascht von den actiongeladenen Kämpfen. Außerdem haben wir Entwickler Mikami zum Thema Horror in einem Exklusivinterview befragt:

4 12 Exklusivinterview Was ist wahrer Horror?

Forspoken

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Square Enix | Release: 11. Oktober 2022

Als gewöhnliche New Yorkerin verschlägt es uns in Forspoken unerwartet in eine düstere Fantasy-Welt. Dort lernt sie magische Kräfte zu nutzen und kämpft damit gegen allerlei Monster und gefährliche Kreaturen. Denn die Welt von Athia wird von einer alles vernichtenden Verderbnis bedroht und als Protagonisten wollen wir den Einwohnern natürlich helfen.

Im neuen Trailer sehen wir auch, wie unsere Heldin einen Drachen bekämpft. Gerade die Magie, die sie dafür benutzt hat uns in einer Entwickler-Präsentation besonders begeistert - mehr als die Open World:

50 19 Mehr zum Thema Forspoken: Die Magie haut uns um

Gigabash

Genre: Action | Entwickler: Passion Republic Games | Release: 2022

In Gigabash werdet ihr zum riesigen, städtezerstörenden Monster, oder tretet mit einem Mecha gegen eines an. In Vier-Spieler-Arenen tretet ihr entweder in zweier Teams oder ganz ohne Verbündete gegeneinander an und prügelt euch virtuell durch zerstörbare Umgebungen. Wer viel Chaos anrichtet, kann sich dann zu einer noch stärkeren Form weiterentwickeln.

Im Trailer zeigen die Entwickler jetzt ihre neueste Monstrosität: Rawa, den feuerspeienden Drachen-König.

Trek to Yomi

Genre: Action-Abenteuer | Entwickler: Flying Wild Hog | Release: 2022

In Trek to Yomi spielt ihr den jungen Schwertkämpfer Hiroki, der seinem sterbenden Meister geschworen hat, seine Stadt und geliebten Menschen gegen alle Gefahren zu schützen.

Das Action-Abenteuer verspricht eine Präsentation im Stile klassischer Samurai-Filme, was auch die Darstellung in schwarz-weiß erklärt. Ihr erlebt eine Geschichte rund um Versagen und Wiedergutmachung und kämpft dabei mit den traditionellen Waffen eines Samurai gegen Menschen und übernatürliche Wesen.

Der neue Trailer verrät mehr über die Geschichte von Trek to Yomi, zeigt aber auch die brutalen Kämpfe des Samurai-Abenteuers.

Was haltet ihr von den Ankündigungen für PC? Ist etwas für euch dabei oder hättet ihr die PlayStation-Titel nicht vermisst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!