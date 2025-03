The Witcher: Der vierbeinige Darsteller von Plötze auf Netflix ist überraschend verstorben

Der schwarze Friese Hector ist das zweite Pferd, das Geralts treues Ross verkörperte. Bildquelle: Netflix.

Die The-Witcher-Serie von Netflix hat einen bedauernswerten und unerwarteten Todesfall zu verzeichnen. Das Pferd Hector, das Geralts treuen Gefährten Plötze verkörpert hat, ist überraschend in dem jungen Alter von gerade mal zwölf Jahren verstorben.

Hector hätte mehr als doppelt so alt werden sollen

Hector hat im Laufe der zweiten Staffel von The Witcher die Rolle von Plötze übernommen, nachdem Geralts erstes Ross von einem Monster getötet wurde. Beide Pferde stammen von dem ungarischen Reiterhof Juhászteam, der unter anderem dressierte Tiere für Filme und Serien bereitstellt.

Wiedersehen mit Henry Cavill: Hector war nicht nur als Schauspieler in der Film- und Serien-Branche aktiv. Bevor die erste Staffel von The Witcher gedreht wurde, lernte der Geralt-Schauspieler Henry Cavill auf ihm das Reiten. Bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel gab es dann das große Wiedersehen.

Laut Redanian Intelligence war Hector zum Zeitpunkt des Todes gerade mal zwölf Jahre alt. Das ist ziemlich jung für einen Friesen, schließlich besitzt die Pferdeart eine Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahren. Vereinzelt leben sie sogar bis in die späten Dreißiger.

Die X-Nutzerin starlessluc hat zum Gedenken einen Beitrag veröffentlicht, in dem Hector zusammen mit den Schauspielern Ben Barnes und Henry Cavill zu sehen ist:

Was hat Hector mit Ben Barnes zu tun? Der vor allem für die Narnia-Filme bekannte britische Schauspieler war weder an The Witcher beteiligt, noch arbeitet er hobbymäßig auf einem Reiterhof. Jedoch war Hector vor seiner Rolle als Plötze bereits in der Netflix-Serie Shadow and Bone zu sehen, in der Barnes bis zur Absetzung 2023 den Protagonisten General Aleksander Kirigan verkörperte.

Da die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 4 im Oktober letzten Jahres abgeschlossen wurden, ist es gut möglich, dass ihr Hector noch ein letztes Mal vor der Kamera sehen werdet. Bestätigt ist das jedoch nicht. Wer der nächsten Season auf jeden Fall nicht dabei sein wird, ist Henry Cavill. Dieser beendete die Zusammenarbeit mit Netflix und wurde anschließend mit Liam Hemsworth ausgetauscht.