Ist Battlefield 2042 jetzt gerettet? - Talk mit Fabian Siegismund

Vor einem Jahr fragten wir uns im Podcast: Ist Battlefield 2042 noch zu retten? Zwölf Monate später geht der Multiplayer-Shooter gerade in die dritte Season, doch von »Rettung« kann man noch nicht sprechen.

Woran das liegt, und warum Battlefield 2042 bei allen Fortschritten noch immer auf der Stelle tritt, bespricht Micha mit zwei Gästen:

Unser Shooter-Experte Dimi ist von Battlefield 2042 inzwischen deutlich angetaner als zum Launch, hat in den letzten Wochen über 100 Stunden im Spiel verbracht und es nun pünktlich zum Start von Season 3 einem Nachtest unterzogen.

ist von Battlefield 2042 inzwischen deutlich angetaner als zum Launch, hat in den letzten Wochen über 100 Stunden im Spiel verbracht und es nun pünktlich zum Start von Season 3 einem Nachtest unterzogen. Fabian Siegismund war früher GameStar-Redakteur, heute spielt er auf seinem Kanal Siegismund auf Youtube und Twitch vor allem Multiplayer-Shooter wie Hunt: Showdown (sehr viel Hunt: Showdown) oder Call of Duy. Battlefield, das er eigentlich sehr liebt, spielt er hingegen kaum noch - und das hat gute Gründe.

Tatsächlich hat Dice spürbar an Battlefield 2042 gearbeitet, was nach dem katastrophalen Release aber auch dringend nötig war. Beziehungsweise dringend nötig gewesen wäre. Doch Dice verfiel erst mal in Schockstarre, die erste Season ließ sieben Monate auf sich warten.

Etwas getan hat sich unter anderem bei der Waffenbalance, bei der Vielfalt an Schießgerät und Karten sowie beim Mapdesign - die neue Karte Spearhead etwa kann Fabian und Dimi durchaus überzeugen.

Ja, Battlefield 2042 ist nach einem Jahr ein besseres Spiel. Aber reicht das - oder sind die Neuerungen der Patches und Seasons letztlich zu wenig und zu spät?

Apropos spät: Season 3 wird endlich die Klassen in Battlefield 2042 zurückbringen - eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, der Verzicht auf das battlefield-typische Klassensystem erntete viel Fankritik. Für Fabian und Dimi ist die Lösung, die Dice nun ins Spiel packen will, allerdings halbgar.

Und wie beurteilen sie als Hunt-Showdown-Fans den Battlefield-Modus Hazard Zone, auch im Vergleich zu DMZ aus Call of Duty: Warzone 2.0?

