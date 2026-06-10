»GTA 6 hat keine Chance« - Kein Spiel will sich im November mit Rockstars Mega-Release anlegen, nur Barbie bietet tapfer die Stirn

Die größten Releases tummeln sich gerade im September und Oktober, nur ein Titel ist mutig genug, um es direkt mit GTA 6 aufzunehmen.

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Marie-Lena Höftmann
10.06.2026 | 14:14 Uhr

Da bekommt sogar der harte Jason Muffensausen. Da bekommt sogar der harte Jason Muffensausen.

Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: GTA 6 erscheint im November 2026. Das hält aber nicht nur Spielerinnen und Spieler in Atem, sondern auch zahlreiche Entwickler-Studios und Publisher. Niemand will mit dem Mega-Release in den direkten Konkurrenzkampf treten.

Deshalb quetschen sich viele große Titel in die Lücke zwischen Sommerloch und GTA-6-Release, die sich über die Monate September und Oktober erstreckt. Aber ein Spiel hat keine Angst vor Rockstars Open-World-Giganten: Barbie Rewind erscheint am 12. November, eine Woche vor GTA 6.

Ein Kampf der Giganten - wirklich!

Die kuriose Gegenüberstellung machte in den sozialen Netzwerken (zum Beispiel auf Reddit) schnell die Runde und ist aktuell Grundlage für eine Menge Memes. User schreiben Dinge wie: »Rockstar wird verängstigt davon rennen« oder »GTA 6 hat keine Chance.«.

Auch unter dem Trailer zu Barbie Rewind tummeln sich die Witzbolde: »Barbie im November - GTA 6: Endlich ein würdiger Gegner«.

Video starten 1:06 Barbie Rewind: Die neue Retro-Spielesammlung nimmt es selbstsicher mit GTA 6 auf

Scherz beiseite; Barbie Rewind selbst wird GTA 6 vermutlich nicht in den Schatten stellen. Dafür sind die Zielgruppen viel zu unterschiedlich. Allerdings steht auch hinter Barbie ein gigantisches Franchise, das abseits der Spielzeug-Industrie bereits Unsummen an Moneten eingenommen hat.

So ließ der Barbie-Film 2023 ordentlich die Kinokassen klingeln. In diesem Jahr landete er mit weltweit eingenommen 1,4 Milliarden US-Dollar auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme. Der biografische Historienfilm Oppenheimer besetzte damals Platz 3 mit Einnahmen von etwas unter einer Milliarde.

Auch hier hat die Community Gefallen an der ungleichen Paarung gefunden. Unter dem Kofferwort Barbenheimer sammelten sich Memes noch und nöcher und trugen damit wohl auch zum Erfolg der beiden Kinofilme bei.

Der Matell-Puppe ist aber auch die Welt der Videospiele alles andere als fremd. Seit 1984 kamen über 50 Barbie-Spiele auf dem Markt. 1996 erschien mit Barbie Fashion Designer sogar ein historischer Meilenstein. Das Dress-Up-Spiel verkaufte im ersten Jahr nach Release weltweit 600.000 Kopien. Damit lag Barbie Fashion Designer weit über Doom (65.000 zwischen 1993 und 1994) und Quake (373.500 in 1996)

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Was ist Barbie Rewind eigentlich?

Barbie muss sich also auch beim Thema Gaming nicht verstecken. Mit Barbie Rewind flammen die Ausflüge der Blondine in die Welt der Videospiele jetzt noch einmal auf. Die Retro-Spielesammlung kommt mit 16 Klassikern, die zwischen 1991 und 2007 erschienen sind.

Ihr spielt Retro-Titel, die einst für das NES, den Sega Genesis und den PC erschienen sind. Auch das nie veröffentlichte Barbie: Vacation Adventure, ein Sidescroller mit Minispielen, ist mit dabei. Dem übergeordnet ist die Gestaltung von Barbies Dreamhouse, das ihr mit hunderten von Möbeln und Deko-Artikeln ausstattet.

Das muss GTA 6 erstmal nachmachen.

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