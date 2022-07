GameStar Hardware wird GameStar Tech: Das bleibt gleich, das kommt dazu

Link zum Podcast-Inhalt

GameStar Hardware wächst zu GameStar Tech: Wir bauen unser Hardware-Angebot samt Team deutlich aus, um künftig noch mehr Themen aus dem Technologie-Umfeld abzudecken. Und ja, wir wissen, dass manche von euch Veränderung ähnlich begrüßen wie Gaming-Laptops eine Flasche Apfelsaft (Details im Podcast).

Deshalb erklärt Micha den Tech-Launch im Podcast mit unserem neuen Technikchef Mirco Kämpfer und GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge: Was haben wir vor, was soll sich ändern, was bleibt wie gewohnt?

Unserem Tech-Katapultstart gingen schließlich mehrere Monate Planung voraus, in denen wir überlegt haben, welche Richtung wir einschlagen. Schließlich wollten wir nicht einfach andere deutschsprachige Websites oder Magazine kopieren.

Unser Ansatz war vielmehr, dass eure Leidenschaft für Spiele, die GameStar ausmacht, häufig Hand in Hand geht mit einer Leidenschaft für Technologie. Und das bedeutet auch Leidenschaft für Geräte und Geschichten über Gaming hinaus. Artikel über Künstliche Intelligenz, Ziegen-Roboter oder Gabe Newells Gehirn-Schnittstelle lest ihr auf GameStar.de genauso gerne wie Gaming-News - manchmal sogar noch mehr!

Gleichzeitig sprudeln die aktuellen und kommenden Mitglieder unseres Tech-Teams vor Technikwissen, das sie teilen wollen. So wie Alex, als er im Podcast von den größten Fehlern beim PC-Selbstbau erzählt hat - weil er viele davon schon selbst gemacht hat.

Und natürlich wird es bei GameStar Tech auch weiterhin Gaming-Hardware-Tests und -Guides geben, sogar mehr als zuvor.

Mehr über unsere Pläne hört ihr im Podcast - und im FAQ-Artikel zum Tech-Launch könnt ihr sie auch nachlesen:

