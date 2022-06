Rettet Microsoft die Spieleindustrie oder folgt das böse Erwachen?

Age of Empires 4, der Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2 oder jetzt Pentiment, das Herzensprojekt von Josh Sawyer, des Game Directors von Fallout: New Vegas: Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass diese Spiele bei Microsoft entstehen dürften? Wer hätte überhaupt gedacht, dass Microsoft seine Liebe zum Gaming wiederentdecken würde, nachdem sie PC-Fans mit Games for Windows Live gequält und Konsoleros mit dem TV-Fokus der Xbox One irritiert haben?

Doch der Game Pass verwandelt Microsoft, der Windows-Konzern liefert einen Gegenentwurf zur Krise der AAA-Industrie, die wir erst kürzlich ausführlich im Podcast besprochen haben und die immer neue Blüten treibt - bis hin zu den Kryptogaming-Visionen von Square Enix und der Andeutung des Electronic-Arts-Chefs Andrew Wilson, er betrachte den eigenen Konzern als Übernahmekandidaten.

Über die Strategie von Microsoft - und ihre eventuellen Fallstricke - spricht Micha im Podcast mit Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie beim Sprachnachrichten-Cast Critical Infinity.

Denn auch Microsoft gelingt nicht alles, etwa beim Thema Service-Games. Die Partnerschaft mit Riot Games kommt nicht von ungefähr: League of Legends & Co. sollen eine Lücke füllen, die stagnierende Microsoft-Spiele wie Halo: Infinite hinterlassen. Auch im wichtigen Mobile-Markt bekommt man noch keinen Fuß auf den Boden - Smartphone-App fürs xCloud-Streaming hin oder her.

Außerdem schwebt über allem das Damokles-Schwert des Erfolgs: Wenn der Game Pass weiter wächst, was wahrscheinlich ist - etwa dank Bethesdas »Weltraum-Skyrim« Starfield und bald eventuell Diablo 4 sowie Call of Duty, falls Microsofts Activision-Übernahme durchgeht -, dann könnte sich das Angebot deutlich verändern.

Wenn der Game Pass erst mal die großen Service-Games auffährt - wer braucht dann noch die Liebe zum kleinen, klassischen Spiel ohne Mikrotransaktionen?

