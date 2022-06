Der Xbox Showcase 2022 kündigt mal eben die wohl größte Neuigkeit zu League of Legends seit Jahren an: Das Spiel landet im Game Pass für PC und Konsole - und jetzt der spektakuläre Teil dieser Ankündigung, der jetzt schon für aufgeheizte Diskussionen unter Fans sorgt: In dieser Version sind alle 159 Champions verfügbar, die ihr euch sonst mühsam in hunderten Stunden freispielen oder für Echtgeld kaufen müsst. Wir haben alle bekannten Infos zum Angebot, das auch für Valorant und weitere Riot-Titel gilt, für euch.

League of Legends mit allen Champions, kostenlos

Das Grundspiel ist ja ohnehin gratis verfügbar und alle Helden sind kostenlos freispielbar, aber wer sich Champions schnell freischalten will, muss dafür durchaus einiges an Echtgeld in die Hand nehmen. Schätzungen zufolge liegt der Gesamtpreis für alle Champions bei etwa 800 Euro. Die exakte Berechnung ist schwierig, da es verschiedene Währungs-Bundles gibt und Champions häufig im Angebot sind.

Aber egal, wie hoch genau die exakte Kaufsumme ist, im Game Pass spart ihr euch auf jeden Fall einige hundert Euro beziehungsweise sehr, sehr viel Spielzeit. Wie Fans, die ordentlich Geld in ihre Sammlung investiert haben, auf dieses überraschende Angebot reagieren und ob LoL nun etwas an seinem Championsplitter-Reward-System ändert, bleibt noch abzuwarten.

Einen spielerischen Vorteil haben Game-Pass-Abonnenten durch das Angebot nicht automatisch, denn die meisten Champions sind in der Meta sinnvoll spielbar (ja, natürlich gibt es in jeder Season Ausnahmen, man denke nur mal an Ivern). Um mit den freigeschalteten Helden umzugehen, muss man trotzdem viel üben - aber natürlich ist es deutlich angenehmer, sich sofort durch alle Champions durchprobieren zu können, um die persönlichen Lieblinge zu finden. Bisher mussten Spieler auf die wöchentliche Rotation hoffen.

Skins sind in der Game-Pass-Version offenbar nicht enthalten. Ob ihr euren bisherigen Riot-Account mit dem Game Pass verknüpfen könnt oder ob ihr ganz von vorne anfangen müsst, ist noch nicht bekannt.

Gleiches Angebot auch für Valorant und Co.

Riot macht das gleiche Angebot auch für den Multiplayer-Shooter Valorant mit allen Agenten sowie für League of Legends: Wild Rift, in dem auch alle Champions für euch verfügbar sind. Außerdem wandern auch Legends of Runeterra und Teamfight Tactics in den Game Pass (PC und Konsole), dort werden allerdings nur ausgewählte Inhalte für Abonnenten freigeschaltet.

Der PC Game Pass kostet euch im Monat 10 Euro, dafür könnt ihr alle verfügbaren Spiele darin ohne Aufpreis unbegrenzt zocken. Wir haben für euch eine Übersicht aller Titel, die jetzt gerade im Abo verfügbar sind:

Was haltet ihr von der überraschenden Ankündigung? Habt ihr schon Geld in eure LoL-Champions investiert? Fangt ihr mit dem Game-Pass-Angebot zum ersten Mal mit dem Spiel an? Oder interessiert euch eher einer der anderen Riot-Titel?