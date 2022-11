Das passiert, wenn man Dimi mal ein Podcast-Thema aussuchen lässt

»Find ich mutig, dass ich heute über Gundam sprechen durfte. Aber du hast gesagt, ich soll mir was aussuchen«, sagt Dimi mir am Ende dieses Podcasts, aber da ist es schon geschehen. Also hier sind wir nun.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Jeder aus der Redaktion hat von Dimi schon einmal ein Foto von seinem neuesten selbstgebauten Gundam-Modell geschickt bekommen. Und als wir kürzlich über den großen Steam-Erfolg von Gundam Evolution berichteten, war das Dimis großes Highlight. Das hat ihn direkt motiviert, in diesem Podcast zu erklären, was den Shooter so großartig macht - obwohl sein absolutes Traum-Gundam-Spiel ganz anders aussehen würde. Das und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

