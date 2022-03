Das Spielejahr 2022 hat gerade mal so richtig begonnen und schon gibt es einen Anwärter auf das schwerste Spiel des Jahres. Das ist aber nicht From Softwares Kracher Elden Ring sondern der Martial-Arts-Geheimtipp Sifu!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Unser heutiger Gast ist Manu von Insert Moin, der sich von schweren Spielen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Stattdessen bewundert er vor allem die Schönheit von Sifu. Und legt nach jeder Runde eine Ruhepause ein, in der er ein paar Bosse in Elden Ring legt. Was den Action-Geheimtipp so besonders macht - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Noch mehr von Manu und seinen vorzüglichen Spiele-Geheimtipps hört ihr in seinem Podcast Insert Moin. Den Test zu Sifu, der unseren Dimi an den Rand der Verzweiflung getrieben hat, könnt ihr hier nachlesen:

33 50 Mehr zum Thema Sifu im Test: Dieses Spiel hat mich gebrochen

