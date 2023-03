Eins der besten Martial-Arts-Spiele überhaupt ist jetzt auch auf Steam, inklusive Start-Rabatt

Das brutal schwere Sifu ist ab sofort auch bei Steam erhältlich.

Sifu ist bei Steam eingeschlagen. Das großartige und knallharte Martial-Arts-Spiel hat gleich zum Start 96 Prozent positive Reviews abgesahnt und bringt direkt einen Rabatt und neue Inhalte mit.

Warum das Kung-Fu-Fest unseren Tester Dimi in die Verzweiflung getrieben hat, er es aber trotzdem genial findet, lest ihr hier in unserem Test:

Sifu bei Steam: Das ist neu

Bisher war das Spiel auf dem PC nur über den Epic Games Store verfügbar. Seit dem 28. März 2023 könnt ihr es auch via Steam kaufen und spielen.

Was ist Sifu? Ihr wählt zu Beginn euren Kämpfer oder eure Kämpferin aus und prügelt euch dann durch verschiedene Level, vom Dojo bis zum Nachtclub. Bei jedem Tod altert ihr, sterbt ihr zu oft, fangt ihr von vorne an. Der Schwierigkeitsgrad ist gnadenlos, ihr müsst eure Timings wirklich meistern - indem ihr immer und immer wieder auf die Nase bekommt.

Sifu ist ein gnadenloser Lehrer, belohnt euch aber mit unheimlich flüssigen Kämpfen und einem irren Erfolgsgefühl für eure Mühen. Einen Boss nach zehn Anläufen endlich auf die Bretter zu schicken, lässt einen den Schweiß und die Tränen vorher fast vergessen. Im Podcast erzählt uns Manu von Insert Moin, wie er sich von Sifu erholt:

Was ist jetzt neu bei Sifu? Zum Steam-Release bekommt Sifu acht neue Achievements, vier davon sind noch geheim. Alle Trophäen gehören zum ebenfalls neuen Arena-Modus. Diese kostenlose Erweiterung für alle Plattformen bringt mehrere Spielmodi und Umgebungen, insgesamt sollen zehn Stunden neue Inhalte drin stecken. Hier seht ihr den Trailer:

1:30 Im Trailer zum kommenden Sifu-DLC Arenas werden eure Gegner in Grund und Boden geprügelt

Wie viel kostet Sifu bei Steam? Der normale Preis beträgt 40 Euro (genau wie bei Epic). Zum Release gibt’s zehn Prozent Rabatt, bis zum 4. April 2023 kostet euch Sifu also nur 36 Euro.

Habt ihr euch schon mal an die Herausforderung Sifu gewagt? Oder habt ihr geduldig gewartet, bis der Prügel-Hit nicht mehr exklusiv bei Epic ist und ihr in via Steam holen könnt?