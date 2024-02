Bei PS Plus Essential werdet ihr im März 2024 zum rachsüchtigen Kung-Fu-Meister

In Sifu rächt ihr eure Familie und gebt euren Todfeinden ordentlich was auf die Mütze.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Unter anderem könnt ihr euch im März 2024 auf ein einzigartiges Kampfspiel und eine Rennsimulation mit erfrischender Kampagne freuen. Außerdem müsst ihr in das Haus eures bösartigen Nachbarn eindringen.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im März 2024 herunterladen? Bereits am 5. März ist es soweit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 2. April bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight im März: Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Action

Action Release: 2023

Sifu ist ein herausfordernder Kung-Fu-Simulator, bei dem ihr euch auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begebt. Beißt ihr ins Gras, sorgt ein geheimnisvolles Amulett dafür, dass ihr wiederbelebt werdet. Jedoch fordert diese Magie ihren Preis und ihr werdet nach jeder Auferstehung merklich älter.

Zwar könnt ihr bei steigendem Alter deutlich mehr austeilen, jedoch auch weniger einstecken. Die einzige Möglichkeit, eure Jugend wiederzuerlangen, ist ein Neubeginn der Geschichte. Zum Glück verliert ihr in diesem Fall nicht euren gesamten Spielfortschritt. Einige Fähigkeiten, die ihr in euren alten Durchläufen gelernt habt, könnt ihr in eure neuen mitnehmen.

Die weiteren März-Titel bei PS Plus Essential

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

F1 23: Bei dieser Formel-1-Simulation erlebt ihr nicht nur rasante Rennen, sondern auch eine erfrischende Einzelspielerkampagne. (für PS4 und PS5)

1:41 EA Sports F1 23 lässt im Reveal-Trailer sogar echte F1-Stars zu Wort kommen

Hello Neighbor 2: Ein Koop-Horror-Stealth-Spiel, bei dem es eure Aufgabe ist, den Geheimnissen eures bösartigen Nachbarn auf die Spur zu kommen. Lasst euch jedoch nicht erwischen! (für PS4 und PS5)

2:39 Hello Neighbor 2 - Stealth Horror-Fortsetzung kommt für Xbox Series X!

Destiny 2: The Witch Queen (DLC): Als Hüter begebt ihr euch bei dieser Erweiterung des MMO-Shooters in die Thronwelt, um die Savathûn zu bekämpfen. (für PS4 und PS5)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 5. März Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Weitere interessante Beiträge zu Playstation und Co. findet ihr hier:

Was haltet ihr von den Neuzugängen bei PS Plus Essential im März? Habt ihr schon einen der Titel gespielt? Welche Spiele würdet ihr euch in Zukunft als Neuzugänge für den Service wünschen? Seid ihr überhaupt Abonnenten von PS Plus? Falls nein, kommt das für euch infrage? Eure Meinungen interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!