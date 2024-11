Alien: Earth lässt 2025 den Xenomorph auf die Erde los - jetzt gibt’s erste Bilder zur neuen Serie

Irgendwo hier dürfte der ein oder andere Xenomorph rumwuseln. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Im Weltall hört dich niemand schreien, doch wie sieht es auf der Erde aus? Diese Frage beantwortet uns 2025 Noah Hawley, der aktuell an der TV-Serie Alien: Earth arbeitet.

Und hier hält der Name, was er verspricht: Statt an Bord eines Raumschiffs, einer Raumstation oder auf einer Kolonie im Weltall spielt sich der Spaß auf unserem Heimatplaneten ab. Jetzt gibt’s dazu erste Bilder!

Kein Trailer, aber erste Bilder aus Alien: Earth

Seid aber schon mal gewarnt: Einen offiziellen Trailer oder handfeste Szenen lassen noch auf sich warten. Dafür lassen sich die ersten Eindrücke im folgenden Video erspähen, in dem Disney einen Ausblick auf neuen Content für das kommende Jahr gibt.

Konkret werdet ihr hier ab Minute 00:38 fündig:

Disney Plus gibt einen Ausblick auf 2025 - mit Szenen aus Andor: Staffel 2 und Daredevil: Born Again

Was ihr sonst zu Alien: Earth wissen solltet

Worum genau es in Alien: Earth geht, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Fest steht jedoch zumindest schon einmal, dass sich das TV-Projekt von Noah Hawley (Fargo, Legion) circa 30 Jahre vor dem ersten Alien-Film und damit auch ein paar Jahre vor Prometheus abspielt.

Fraglich ist jedoch, inwiefern Alien: Earth den Kanon der vorangegangenen Filme ehrt. Immerhin hat Noah Hawley kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit Ridley Scotts Prometheus und Alien: Covenant nicht wirklich etwas anfangen kann - übrigens ganz im Gegensatz zum Romulus-Regisseur Fede Alvarez.

Warum Alien: Earth auf der Erde spielt? Das begründete Hawley bereits wie folgt:

Die Geschichten von Alien drehen sich ständig darum, dass jemand gefangen ist - in einem Gefängnis oder auf einem Raumschiff. Meiner Meinung nach ist es ziemlich interessant, das aufzubrechen. Dass es darum geht: Was passiert, wenn sich die Bedrohung nicht eindämmen lässt? Dass die Einsätze höher sind.

Zum Cast von Alien: Earth zählen Schauspieler wie Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Timothy Olyphant (Justified), Alex Lawther (Black Mirror), Essie Davis (Der Babadook), David Rysdahl (No Exit) und Kit Young (Shadow and Bone).

Wann genau die neue TV-Serie im Jahr 2025 aufschlägt, ist aktuell nicht bekannt.

Im Alien-Franchise passiert gerade ohnehin eine ganze Menge! So arbeitet Fede Alvarez an einer Fortsetzung zu Romulus, während sich Ridley Scott ebenfalls an einem neuen Alien-Film versucht. Vor Kurzem wurde außerdem das Videospiel Alien: Isolation 2 angekündigt. Langweilig wird es Fans des Xenomorphs in absehbarer Zeit also nicht.