Preload für Kingdom Come 2: Wann ist der Download vor Launch verfügbar?

In wenigen Tagen könnt ihr diesen Burschen Manieren beibringen.

Nur noch wenige Tage trennen euch von Kingdom Come: Deliverance 2! Und damit ihr wirklich gleich zum Launch loslegen könnt, solltet ihr über einen Preload nachdenken – denn das Mittelalter-Rollenspiel wird riesig.

Laut offiziellen Systemanforderungen braucht ihr je nach Plattform rund 100 GB freien Speicherplatz, je nach Internetverbindung kommt also ein ziemlicher Download-Brocken auf euch zu. Wir fassen alle Infos zur Vorinstallation und den exakten Release-Uhrzeiten zusammen.

Was ihr zum Preload für Kingdom Come 2 wissen müsst

Für die Plattformen PC (via Steam, Epic oder GOG), PlayStation 5 und Xbox X/S gelten unterschiedliche Preload-Zeiten. Der eigentliche Release ist aber für alle gleich. Um Kingdom Come 2 vor Launch herunterzuladen, müsst ihr es natürlich auch vorher gekauft haben, sprich, vorbestellen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen der Grundversion oder der Gold Edition mitsamt DLC-Pass. Drei Erweiterungen sind für 2025 bereits bestätigt.

Wann könnt ihr mit der Vorab-Installation loslegen?

PC : Ab 3. Februar 2025 um 17 Uhr

: Ab 3. Februar 2025 um 17 Uhr PlayStation 5 : Ab 2. Februar 2025 um 17 Uhr

: Ab 2. Februar 2025 um 17 Uhr Xbox X/S: Ab 28. Januar 2025 um 17 Uhr

Auch zur genauen Startzeit hat sich Entwickler Warhorse geäußert. Hier seht ihr, wann genau ihr selbst nach Böhmen aufbrechen könnt:

Für Deutschland, Österreich und die Schweiz gilt die gleiche Zeit wie für Prag und Rom auf der Karte, da wir in der gleichen Zeitzone liegen. Ihr könnt also am 4. Februar um 17 Uhr anfangen zu spielen.

Lange müsst ihr also nicht mehr warten, ehe ihr den Schwertgurt umschnallen und euch aufs treue Ross schwingen könnt. Wir bereiten für euch eine Menge Guides und Hintergrundinfos zum Release von Kingdom Come: Deliverance 2 vor – und natürlich dürft ihr euch auch auf unseren extra ausführlichen Test freuen.